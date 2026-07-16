KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Астанадағы жарылыстан зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Дәрігерлер Астанадағы Жиенқұлов көшесінде болған газ баллоны жарылысынан зардап шеккендердің жағдайын айтты. 

    а
    Фото: pexels.com

    Астана қалалық денсаулық сақтау басқармасының Kazinform агенттігінің ресми сауалына берген жауабына сәйкес, оқиғадан төрт адам зардап шеккен.

    — Оның екеуі № 1 көпбейінді қалалық ауруханаға жатқызылды. Бір науқасқа амбулаториялық ем тағайындалып, үйіне жіберілді. Тағы бір адам № 2 көпбейінді қалалық балалар ауруханасына жеткізілді. Барлық науқасқа қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Ауруханаға жатқызылғандар жансақтау бөлімінде жатыр, — делінген басқарманың ресми жауабында.

    Еске салайық, бұған дейін Астанада Жиенқұлов көшесіндегі тандырхана ғимаратында газ баллоны жарылғанын хабарлаған едік. 

    Астана Оқиға Жарылыс Базар
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
    Авторлар