Астанадағы жеке клиникада әйел көз жұмды: тексеріс басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Осы жылдың 14 қыркүйегінде елордадағы Green Clinic жекеменшік клиникасында 67 жастағы Оразгүл Жұмағалиева отадан кейін көз жұмды. Осыдан кейін марқұмның қызы әлеуеттік желіде аталған клиника дәрігерлерінің немқұрайды қарағанын жазды.
Қызының айтуынша, 10 қыркүйекте Оразгүл Жұмағалиева лазерлік ота жасату үшін клиникаға барған. Келесі күні дәрігерлер оған тор эндопротезін орнату арқылы лапароскопиялық герниопластика жасаған. Отадан кейін әйел тек түстен кейін есін жиған.
— Бірақ 12 қыркүйекте сұмдық басталды. Түстен кейін әпкем анамнан келген дауыстық хабарламаны топқа жіберді. Анам әрең сөйлеп, өте әлсіз болды. Сол күні кешке қатты құса бастады. Мен кешкі 8–9 шамасында келгенімде оны жансақтау бөліміне алып кетіпті, — дейді қызы.
Келесі күні ол клиникаға қайтадан барған.
— Сенбі болатын және клиникада бірде-бір дәрігер болмады. Күзетші мен медбикелер арқылы анамның жағдайын білуге тырыстық. Бізге: «Ол жақсы, жаңа ғана тамақтанды, уайымдамаңыздар» деді. Кейін білсек, медбикелер бізге өтірік айтыпты. Олар анамның жағдайы жақсы деп сендірді. Бірақ шындығында сол сәтте анам азаппен жан тапсырып жатқан екен, — дейді ол.
Сол күні кешке әйелге қайта ота жасалған. Ішін ашқанда дәрігерлер ішектің 80 пайызы қарайып кеткенін анықтаған. Отаға жауапты дәрігер Қайрат Катренов Алматыға кеткендіктен, оның орнына дәрігер Әділет Мендібаев операция жасаған. Түнде отбасы әйелдің қайтыс болғанын естіген.
Қызының айтуынша, сот-медициналық сараптама қорытындысында марқұмға екінші ота жасалғаны көрсетілмеген.
— Олар жай ғана: «Отадан кейін қайтыс болды» деп жазған. Адам туралы емес, есептегі бір жол іспетті. Қорытындыны анам өзінен-өзі ауырғаннан көз жұмғандай етіп жазған. Бірақ ол ауырмаған. Ал мәтіннің жартысы мүлде басқа адамға қатысты — бойы, салмағы, шашының түсі сәйкес келмейді. Түсінесіз бе? Олар басқа адамның қорытындысын оның ісіне қосқан. Бұл жай қателік емес, бұл — қолдан жасалған жалғандық. Ақша үшін өтірік! Ал бұған кім жауап берді? Ешкім, — дейді қызы.
Green Clinic өкілдері де қайғылы жайтқа қатысты пікір білдірді. Олардың мәліметінше, пациенттің ұлы Р.Ұрақбайдың өтініші клиникаға 16 қазанда түскен. Ал 17 қазанда ол Медпулға (Бірыңғай сақтандыру пулы) тіркелген. Сонымен қатар, Астананың сараптамасы орталығында сот-медициналық сараптама жүргізілген. Клиникада да ішкі тергеу болып, тәуелсіз сарапшылар комиссиясы құрылған. Ол 5 қарашада жұмысына кіріседі. Комиссия жұмысқа кіріскен сәттен бастап 5 жұмыс күнінің ішінде тәуелсіз сарапшылық қорытынды дайын болады. Қорытындыны алғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде клиника оны марқұмның туыстарына және Бірыңғай сақтандыру пулына қатысушы сақтандыру ұйымына жібереді.
Green Clinic «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексінің 273-бабына сәйкес, пациенттің денсаулық жағдайы, диагнозы және емі туралы ақпарат дәрігерлік құпия болып саналатынын атап өтеді.
— Кәсіби әдеп нормалары мен ҚР заңнамасының жеке деректерді және дәрігерлік құпияны қорғау талаптарын сақтауға, сондай-ақ тергеу нәтижелері бойынша ресми хабарламаны күтуге шақырамыз. Біз марқұмның туған-туыстарына қайғырып көңіл айтамыз және осы жағдайға түсіністікпен қарағандары үшін алғыс білдіреміз, — делінген клиника мәлімдемесінде.
Айта кетелік Маңғыстауда жекеменшік емшара кабинеттерінде екі адам көз жұмған еді.