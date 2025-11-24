Астанадағы жеті жолдың қиылысында бағдаршамның жұмысы өзгерді
АСТАНА. KAZINFORM — Жыл басынан бері Астанада 1700-ден астам жол-көлік оқиғасы тіркелген. Бұл туралы Астана қаласының Полиция департаменті мәлім етті.
Полицейлер жол-көлік оқиғаларының алдын алу және жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп жатыр. «Қауіпсіз жол» жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізу барысында Астана қаласы Полиция департаментінің бастығы Марат Төлебаев көше-жол желісінің апатты учаскелерін тексерді.
Іс-шара өткізу кезінде 2453 жол жүрісі қағидасын бұзу дерегі анықталды, оның 131-іне жүк көліктерінің жүргізушілері кінәлі екені белгілі болды.
«Заң мен тәртіп» қағидаты аясында полицейлер жол жағдайына тәулік бойы мониторинг жүргізеді. Ол үшін көше бейнекамералары, смарт-жетондар, автопатрульдердегі камералар сияқты кешенді құралдар пайдаланылады.
Бірыңғай дрондар инфрақұрылымына» ерекше назар аударылған, оның аясында жол қозғалысын әуеден бақылау ұйымдастырылады.
— 2020–2024 жылдар аралығында айналма жолдың — Қарағанды тасжолынан Көкшетау тасжолына дейінгі учаскесінде 89 жол — көлік оқиғасы тіркелсе, кесірінен 16 адам қаза тауып, 102 адам жарақат алған. Аталған учаске Алматы — Екатеринбург халықаралық транзиттік бағытының бөлігі болып табылады. Жол — көлік оқиғалары көбіне қарсы бағытқа шығу, қауіпті маневр жасау және жылдамдық режимін арттыру салдарынан болған. Қауіпсіздікті арттыру мақсатында тұтас жолақтың ұзындығы ұлғайтылды, жылдамдықты төмендету белгілері орнатылды, «Сергек» камералары енгізілді, сондай-ақ белгіленген жылдамдықты шамадан тыс асырғандарды тіркейтін «Екин — Патруль» экипаждары жұмысы жолға қойылды. Қабылданған шаралар нәтижесінде — 2025 жылы осы учаскеде адам өлімімен аяқталған жол — көлік оқиғасы тіркелген жоқ, — деді Марат Төлебаев.
Биыл сондай-ақ жеті жол қиылысында бағдаршамдардың жұмыс режимі өзгертілді. Апаттық жағдайлар талдауына сәйкес, түзетулер енгізілгеннен кейін жол-көлік оқиғаларының саны қысқарып, өткізу қабілеті артқан.
Енді барлық бағыт үшін қызыл сигнал 4 секундқа бір мезгілде қосылады. Бұл маневрді қауіпсіз аяқтап, қиылысты толық босатуға мүмкіндік береді. Соның бір мысалы — Қараменды би Шақаұлы көшесі мен Земляничная көшесінің қиылысы. Өзгерістер енгізілгенге дейін бұл жерде 28 ЖКО (негізінен солға бұрылған кезде қарсы бағыттағы көлікпен соқтығысу) тіркелген. Бағдаршам режимі түзетілгеннен кейін мұндай апаттар байқалмайды.
Әрбір жол-көлік оқиғасы жеке талданады, жолдардың параметрлері мен жағдайлары зерттеледі, содан кейін жол инфрақұрылымына тиісті түзетулер енгізіледі. Сондай-ақ осындай оқиғалардың алдын алу үшін, тек апат болған орындарда ғана емес, қаланың басқа көшелерінде де заманауи техникалық кешендер арқылы құқықбұзушылықтарды әкімшілендіру күшейтіледі. Астана полициясы жол қозғалысы ережелерін сақтау — өзіңіздің әрі айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігінің кепілі екенін еске салады.
Бұған дейін жол қозғалысы ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, олар биылғы 23 қарашадан бастап күшіне енді.