Астанадан Братиславаға тікелей рейс ашылуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның Словакиядағы елшісі Жанна Сағынова Братиславадағы М. Р. Штефаник атындағы халықаралық әуежайдың бас директоры Душан Новотамен кездесіп, Астана-Братислава бағытында тікелей рейс ашу мүмкіндігін талқылады.
Елші әуежай басшылығын ҚР Үкіметінің авиация саласын жаңғырту, алты халықаралық әуе хабын дамыту, сондай-ақ ұлттық жүк әуе тасымалдаушысын іске қосу жөніндегі шараларымен таныстырған.
Қазақстанда «ашық аспан» режимінің енгізілуі және «әуе еркіндігінің» бесінші дәрежесінің қолданылуы шетелдік әуе компанияларының қазақстандық нарыққа шығуына қолайлы жағдай жасап, азаматтық авиация саласында бәсекені арттыруға әрі әуе бағыттарының географиясын кеңейтуге мүмкіндік беретіні аталып өтті.
Ал Қазақстан өзінің тиімді географиялық орналасуы мен әлеуетінің арқасында Еуропа мен Азия нарықтарын байланыстыратын жолаушылар мен жүк тасымалы ағынын қамтамасыз етуде маңызды дәнекер бола алатыны назарға алынды.
— Словакия тарапына жүк әуе тасымалдарын ұйымдастыру, сондай-ақ еуропалық әуе компанияларының шығысқа бағытталған рейстерінде Қазақстан әуежайларын транзиттік және қосалқы әуежай ретінде пайдалану мүмкіндігін қарастыру ұсынылды. Қазақстан Словакия азаматтары үшін Орталық және Оңтүстік-Шығыс Азияға сапарлар барысында қолайлы транзиттік торап қызметін атқара алатыны айтылды. Тараптар тікелей әуе қатынасын орнату өзара сауда, іскерлік байланыстар және туристік ағындардың кеңеюіне серпін беретіні жөнінде ортақ пікірге келіп, алдағы ынтымақтастыққа дайын екендіктерін растады, — деп жазылған ҚР СІМ мәлімдемесінде.
Айта кетейік, 2030 жылға қарай Қазақстан әуе тасымалын 26 миллион жолаушыға жеткізуді жоспарлап отыр. Транзиттік жолаушылар санын 338 мыңнан 1,1 миллионға дейін үш есе арттыру көзделген. Бұл батыл мақсат Қазақстанның өңірдегі ірі авиациялық хаб ретіндегі рөлін нығайтады.
