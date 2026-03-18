KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:46, 18 Наурыз 2026 | GMT +5

    Астанадан көктемде 1400 ұлан әскерге шақырылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада мерзімді әскери қызметке көктемгі шақыру науқаны 16 наурызда басталып, 30 маусымға дейін жалғасады.

    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Бұл жөнінде Астана қаласының Қорғаныс істері департаментінің бастығы, полковник Руслан Балтемиров қалалық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді.

    — ҚР Президентінің 2026 жылғы 14 наурыздағы № 1202 Жарлығына сәйкес сонымен қатар Астана қаласы әкімінің қаулысына сәйкес азаматтарды көктемгі әскерге шақыру науқаны басталды. Маусым айының 30 дейін әскерге шақыруды кейінге қалдыруға немесе босатуға негіздері жоқ, жасы 18-ден 27-ге дейінгі 21 мыңнан астам азаматты әскерге шақыру жоспарланып отыр. Шақыру науқаны қолданыстағы заңнамаға сәйкес ұйымдастырылып, жергілікті атқарушы органдардың бақылауында болады, — деді Руслан Балтемиров.

    Спикердің сөзінше, Астана қаласынан әскери бөлімдерге 1 400-ден астам азамат жіберіледі. Оның ішінде 788 сарбаз Қазақстан Қарулы Күштерінің қатарына қосылады, 450-і Ұлттық ұланға, 120-сы ҰҚК Шекара қызметіне аттанады. Қалған азаматтар өзге де әскери құрылымдарға барады.

    Айта кетейік, әскери қызметтен жалтарған азаматтар заң аясында жауапкершілікке тартылады.

    — Шақыру қағазын алғанына қарамастан, себепсіз келмеген тұлғаларға Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 647-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Ал әскери қызметтен әдейі жалтарған жағдайда, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 387-бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілік көзделген. Мұндай құқық бұзушылық үшін 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу немесе бір жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған, деді — Астана қаласының Қорғаныс істері Департаменті бастығының орынбасары Әнуар Әубәкіров.

    Еске салайық, жақында бір топ ақтөбелік әскери борышын өтеуге аттанды.

    Тегтер:
    Ант Әскер Сарбаз ҚР Қорғаныс министрлігі ҚР Қарулы күштері
    Аружан Махмут
    Аружан Махмут
    Автор
    Соңғы жаңалықтар