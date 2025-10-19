KZ
    18:15, 19 Қазан 2025 | GMT +5

    Астанаға атпен келе жатқан жолаушы жұбайлардың мәреге жететін күні белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың Тарбағатай аймағынан атпен жолға шыққан жас жұбайлар — Қуанбек Түсіпханұлы мен Жайна Еркінқызы 20 қазан күні Астанаға жетеді. Бұл туралы Kazinform тілшісіне саяхатшылардың өзі айтып берді.

    жолаушы
    Фото: Кейіпкердің жеке мұрағатынан

    – Ойға алған үлкен арманымыздың жүзеге асуына санаулы уақыт қалды. Көңіл күйіміз де, астымыздағы атымыздың жай-күйі де өте керемет. Қазақ елінің елордасы – Астананы көруге асығып келеміз. Бұйырса, ертең, 20 қазан күні Астанаға ат басын тірейміз, - дейді Қуанбек Түсіпханұлы.

    Олар Тарбағатай аймағына қарасты Сауан ауданынан 8 тамыз күні жолға шыққан болатын. Екі айдан астам уақытын ат үстінде өткізген жолаушылар қазақтың ұлан-ғайыр даласын ат тұяғымен дүбірлетіп, Сарыарқаға жетті.

    Сапардың жалпы аралығы – 2 500 шақырымнан асады. 

    Айта кетейік, бұған дейін сайтымызда саяхатшылардың ұзақ сапары туралы мақала жарық көрген еді.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
