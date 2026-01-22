KZ
    13:11, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Астанаға келген белгиялық «Бораттар» қандай жазаға тартылды

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов елордадағы стадионда бельгиялық командамен келген үш жанкүйердің ерсі қылығына қатысты қандай жаза берілгенін айтты.

    Суицид 15-летней школьницы в Актюбинской области: полиция ведет расследование
    Фото: Polisia.kz

    Айта кетейік, жақында «Қайрат» пен «Брюгге» командалары кездескен еді. Ойын кезінде «Борат» фильміндегі кейіпкердің киімін киіп алған жанкүйерлер полицияға жеткізілгені мәлім болды.

    - «Брюгге» жанкүйерлері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларды 5 тәулікке әкімшілік қамауға алу бойынша сот шешімі бар, - деді С. Әділов Сенатта тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, 20 қаңтарда UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңі жетінші турында қазақстандық «Қайрат» (Алматы) елордада Бельгияның «Брюгге» (Брюссель) командасымен кездесті.

     

