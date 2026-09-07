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    Астана–Қарағанды тасжолында адам өліміне әкелген жол апаты ЖИ-камераға түсіп қалды

    АСТАНА. KAZINFORM — ЖИ-камералар Астана — Қарағанды — Алматы тасжолындағы адам өліміне әкелген жол апатын тіркеді, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.

    Астана–Қарағанды тасжолында адам өліміне әкелген жол апаты ЖИ-камераға түсіп қалды
    Фото: Видеодан скрин

    Жасанды интеллект элементтері бар камералар республикалық маңызы бар Астана — Қарағанды — Алматы автомобиль жолының 51-шақырымында болған жол-көлік оқиғасын анықтады. 

    Бейнежазбадан Астана қаласы бағытында қозғалып келе жатқан Mercedes автокөлігінің басып озу маневрін жасау кезінде «Газель» автокөлігімен бір бағытта соқтығысқанын көруге болады.

    — Соққы салдарынан «Газель» жүргізушісі көлікті басқара алмай, жолдың жүру бөлігінен шығып кетіп, жол жиегінде аударылған. Жол-көлік оқиғасы салдарынан бір адам қаза тапты. Оқиғаның нақты себептері мен мән-жайын құзырлы органдар анықтап жатыр, — делінген хабарламада.

    «ҚазАвтоЖол» жүргізушілерді белгіленген жылдамдық режимі мен жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, ал басып озу маневрін жасамас бұрын жолдағы жағдайды жан-жақты бағалауға шақырады. Жол үстіндегі бір ғана тәуекелді әрекеттің құны адам өміріне тең болуы мүмкін.

    Бұған дейін Ақмола облысында жол апатынан «Газель» жолаушысы қаза тапқанын жазған едік.

    Өлім-жітім ҚазАвтоЖол Жасанды интеллект Бейнебақылау Жол апаты
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар