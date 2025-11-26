Астаналық дәрігер ЖРВИ-ға байланысты ата-аналарға үндеу жасады
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада күз-қыс маусымына тән жедел респираторлық вирустық инфекциялар (ЖРВИ) кезеңі басталды. Қалада сырқаттанушылар саны біртіндеп өсіп келеді, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Бұл жыл сайын қайталанатын табиғи эпидемиологиялық кезең болғанымен, дәрігерлер ата-аналарға сақтықты күшейтуді ескертуде. №3 көпбейінді қалалық Балалар ауруханасының бөлім меңгерушісі Абайдахар Талантұлы қазіргі жағдайға байланысты түсініктеме берді.
Оның айтуынша, Астанадағы барлық емханада, оның ішінде балаларға арналған фильтрлік кабинеттерде жұмыстың қарқыны күшейген. Күні бойы келушілер легі азаймайды. Дәрігерлердің басты талабы – вирус белгілері байқалғанда ата-аналардың бірден фильтрлік кабинетке жүгінуі. Себебі алғашқы белгілерді жеңіл қабылдау немесе үйде ұзақ уақыт ем жасау – аурудың асқынуына әкелетін негізгі факторлардың бірі.
Сонымен қатар ата-аналар көбіне дене қызуын түсіретін дәрілерді дұрыс мөлшермен бермейді. Мұндай препараттар баланың жасына және салмағына сәйкес есептелуі қажет. Дозаның көп немесе аз болуы ағзаға қосымша салмақ түсіреді. Дәрілер әр алты сағат сайын ғана берілуі тиіс. Ал температураны 38,5°-қа жеткенде ғана түсіру керек. Оның алдында ағза вируспен өздігінен күреседі. Тек тырысу синдромы бар балаларда бұл көрсеткіш 37,5°-тан аспауы тиіс – бұл топтағы балалар ерекше бақылауды қажет етеді.
Қала бойынша эпидемиологиялық ахуал әзірге тұрақты, алайда аяқасты асқынулар жиілеп тұр. Бұл әсіресе дәрігерге кеш жүгінетін отбасыларда байқалады.
«Баламның температурасы мүлде түспеді. Алғашқы белгілері – жөтел. Үйде бір апта емдеп көрдік, бірақ жағдайы жақсармады. Ақыры жедел жәрдем шақырдық. Осындай кезде уақыт созып, ауруды асқындырып алмау керек.
Балам алғашында жөтеліп, дене қызуы көтерілген. Үй жағдайында емдеп көргеніммен, бір апта ішінде еш нәтиже болмады», – дейді қала тұрғыны Айжан Анарбаева.
Астанадағы ЖРВИ ахуалы бақылауда болғанымен, қауіп толық сейілген жоқ.
Әрбір ата-ана маусымдық вирусқа салғырт қарамай, алғашқы белгіден бастап дұрыс әрекет етсе, аурудың ауыр түрлеріне жол бермеуге болады.
Дәрігерлердің айтуынша, жауапты әрі уақтылы қадам – әр отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін басты шарт.
Айта кетейік, Ақмола облысында 32 адам «гонконг тұмауын» жұқтырған.