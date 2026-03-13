Астаналық велошабандоз Қырғызстандағы ашық чемпионатта жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстанның Чолпон-Ата қаласында тасжолдағы велоспорттан елдің ашық қысқы чемпионаты өтті. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті.
96 шақырымдық жарысқа Қырғызстан, Қазақстан және Өзбекстан елдерінің жас спортшылары қатысты.
Тартысты өткен бәсекеде ел намысын қорғаған Астана қаласының спортшысы Мұрат Күйтенов тамаша нәтиже көрсетіп, мәреге бірінші болып жетті. Осылайша елордалық велошабандоз жарыстың чемпионы атанып, алтын медаль жеңіп алды. Ал күміс пен қола жүлдені Өзбекстан елінің спортшылары Чингиз Чулиев бен Ергашев Фазлиддин иеленді.
Айта кетейік, бұл жарыс Қырғызстан тәуелсіздік алғаннан бергі тарихындағы тас жолдағы екінші кәсіби веложарыс болып саналады.
Еске сала кет ейік, Алматыда өткен веложарысқа 200-ден астам велосипедші қатысқан еді.