    19:20, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астананың мерекелік картасы: жаңа жылдық атмосфера мен аттракциондар

    АСТАНА. KAZINFORM — Биыл Астананың жаңа жылға дайындығы жылдағыдан ерекше. Әр аудан тұрғындар мен қала қонақтарына арналған арнайы алаңдар мен демалыс орындарын мерекелік сән-салтанатпен безендірді.

    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Ағыбай Аяпберген / Kazinform

    Kazinform ақпарат агенттігі елордалықтар мен мереке қарсаңында қалаға келген қонақтарға қызықты уақыт өткізуге болатын ең көрнекті локациялар тізімін ұсынады.

    Қала көшелерінің бойына шамдармен көмкерілген шағын сәулет нысандары орнатылған. Ағаштар да аспашамдармен безендірілген.

    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Ағыбай Аяпберген / Kazinform
    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Ағыбай Аяпберген / Kazinform

    Орталық саябақта, Ғашықтар паркінде, Әйтеке би көшесіндегі аллеяда, «Бухарест» паркінде және Үркер тұрғын алабында да жаңа жылдық шыршалардың шамы жағылды.

    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Ал қаладағы ең басты шырша «Астана Арена» маңында орнатылды. Мұнда 25 метрлік шырша қар ұлпасымен, сәнделген өрнектермен, гирляндалармен және жаңажылдық ойыншықтармен безендірілген. Мұнда келер жылдың символы - жылқы бейнесіне де ерекше мән берілген. 

    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сонымен қатар, бұл жерде фуд-корттар, жаңа жыл тақырыбындағы фотоаймақтар және «Аяз Ата үйі» бар.

    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Дәл осы жерде «Жаңа жыл» тақырыбындағы әртүрлі аттракциондарды тамашалап, көңілді уақыт өткізуге болады.

    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Одан бөлек әр аудан әкімдігі қысқы демалысты ұйымдастыру үшін сырғанақтар жасаған. Ол үшін Сарайшық ауданындағы «Қазақ елі» алаңы, Байқоңыр ауданындағы К.Ататүрік атындағы саябағы, Сарыарқа ауданындағы «Қалалық алаңда», Қабанбай батыр даңғылы мен «Көктал» паркінде, Есіл ауданындағы ЕХРО маңына барсаңыз болады.

    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Ағыбай Аяпберген / Kazinform
    Новогодняя Астана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Биыл қысқы демалысты жоғарғы деңгейде ұйымдастыру үшін жауаптылар пластмассадан жасалған сырғанақтарды да қолданылып жатыр.

    сырғанақ
    Фото: Ағыбай Аяпберген / Kazinform
    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Ағыбай Аяпберген / Kazinform

    Жоғарыда аталған орындарда ашық аспан астындағы бірнеше мұз айдындары да келушілерге естен кетпес ерекше әсер сыйлауға дайын.

    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Ағыбай Аяпберген / Kazinform

    Қаладағы ең әсем локациялардың бірі — Қазақ елі алаңы. Алаңда екі мұз айдыны, екі сырғанақ, 25 метрлік шырша, жарықтандырылған паннолар мен шағын сәулет нысандары орнатылды.

    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Ағыбай Аяпберген / Kazinform

    Алты түрлі фотоаймақ, оның ішінде «Пряня», «Пряник үйшік», «Камин», «Сыйлықтар салынған кресло» және «Санта үйшігі» қонақтарды мерекелік көңіл-күйге бөлейді.

    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Ағыбай Аяпберген / Kazinform
    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Ағыбай Аяпберген / Kazinform

    Қаладағы барлық аялдамалар да жаңажылдық әшекейлермен көркемделіп, тұрғындарға ерекше әсер сыйлап тұр.

    жаңа жыл безендіруі
    Фото: Ағыбай Аяпберген / Kazinform

    Бұған дейін Елорданың қысқы маусымға қалай дайындалғаны туралы жазған едік.

    Аружан Махмут
