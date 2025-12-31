Астананың үш ауданында эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Астананың барлық 6 ауданында жаңажылдық мерекелік концерттер өтіп жатыр. Ал «Қазақ елі» монументінің жанындағы алаңда, «EXPO» аумағында және Қалалық алаңда елімізге танымал эстрада жұлдыздары өнер көрсетті.
Өнерпаздар арасында Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сәкен Майғазиев, Бауыржан Исаев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, «Меломен», «Бәйтерек» топтары бар.
Сондай-ақ көрермендер алдында Жандос Айдынұлы, Берік Ержанов, Айзат Қарабекова, Сұлтан Ахмет, Гүлсім Мырзабекова, Қымбат Жамбылбек секілді жас орындаушылар өнер көрсетті.
Мерекелік кеште Аяз ата мен Ақшақардың келуі, еліміздің мемлекеттік Гимнін орындау да жоспарланған және ел Президентінің жаңа жылдық құттықтауы көрсетіледі. Түн ауған соң концерттік бағдарлама мерекелік музыкамен жалғасады.
Концерттен бөлек, мұз айдындары, тағам жәрмеңкесі мен балаларға арналған сырғанақтар жабдықталды. Ерекше мерекелік атмосфера қалыптастыру үшін алаңда аниматорлар жұмыс істеп жүр.
Мерекелік іс-шара мәдени дәстүрлерді нығайтуға және Жаңа жыл қарсаңында елорда тұрғындарын біріктіруге бағытталған.
— Жаңа жылды жыл сайын қала алаңдарында қарсы алуға тырысамыз. Мұнда әрдайым мерекелік атмосфера бар, келген жұртқа көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Елорда тұрғындары мен қонақтарына арнап осындай шаралардың ұйымдастырылғаны қуантады, — деді Астана тұрғыны.
Айта кетейік, мерекелік концерттер елорданың барлық ауданындағы тұрын алаптарда сағат 12.00-ден бері өтті. Концерттік бағдарламалар эстрада жұлдыздары Досымжан Таңатаров, Гүлнұр Оразымбетова, Айгүл Иманбаева, Зарина Омарова, Құрмаш Маханов, «Бәйтерек» триосы және басқа да әртістердің қатысуымен өтті.
Сонымен бірге, Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сағат 00:00–дегі дәстүрлі құттықтауы еліміздің барлық аймағындағы қоғамдық орындарда орнатылған LED-экрандарда көрсетіледі.
Бұл халыққа телеэкраннан ғана емес, адамдар көп жиналатын орындарда да құттықтауды көруге және тыңдауға мүмкіндік береді.
Оған қоса, алғаш рет Jibek Joly радиосынан Президенттің жаңажылдық құттықтауы беріледі. Осылайша, жаңа жылды жол үстінде қарсы алған қазақстандықтар Мемлекет басшысының құттықтауын 101.4 FM жиілігінен тыңдай алады.
Сағат 00:00–де жаңажылдық отшашу болады. Мерекелік отшашуға бюджет қаражаты бөлінген жоқ, демеушілік қаражат есебінен ұйымдастырылады. Отшашу Астананың қос жағалауында — Ботаникалық бақта және «Атырау» көпіріне іргелес аумақта өтеді.
Бұған дейін 2025 жылы еліміздің мәдениет саласындағы айтулы оқиғалар туралы жыл қорытындысын жариялаған едік.