    22:57, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астананың үш ауданында эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт өтіп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Астананың барлық 6 ауданында жаңажылдық мерекелік концерттер өтіп жатыр. Ал «Қазақ елі» монументінің жанындағы алаңда, «EXPO» аумағында және Қалалық алаңда елімізге танымал эстрада жұлдыздары өнер көрсетті.

    Астананың үш ауданында эстрада жұлдыздары концерт өткізіп жатыр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Өнерпаздар арасында Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сәкен Майғазиев, Бауыржан Исаев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, «Меломен», «Бәйтерек» топтары бар.

    Астананың үш ауданында эстрада жұлдыздары концерт өткізіп жатыр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform
    Астананың үш ауданында эстрада жұлдыздары концерт өткізіп жатыр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Сондай-ақ көрермендер алдында Жандос Айдынұлы, Берік Ержанов, Айзат Қарабекова, Сұлтан Ахмет, Гүлсім Мырзабекова, Қымбат Жамбылбек секілді жас орындаушылар өнер көрсетті.

    Астананың үш ауданында эстрада жұлдыздары концерт өткізіп жатыр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform
    Жаңа жыл
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Мерекелік кеште Аяз ата мен Ақшақардың келуі, еліміздің мемлекеттік Гимнін орындау да жоспарланған және ел Президентінің жаңа жылдық құттықтауы көрсетіледі. Түн ауған соң концерттік бағдарлама мерекелік музыкамен жалғасады.

    Жаңа жыл
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform
    Жаңа жыл
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

     

    концерт
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Концерттен бөлек, мұз айдындары, тағам жәрмеңкесі мен балаларға арналған сырғанақтар жабдықталды. Ерекше мерекелік атмосфера қалыптастыру үшін алаңда аниматорлар жұмыс істеп жүр.

    концерт
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform
    концерт
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Мерекелік іс-шара мәдени дәстүрлерді нығайтуға және Жаңа жыл қарсаңында елорда тұрғындарын біріктіруге бағытталған.

    жаңа жыл
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    — Жаңа жылды жыл сайын қала алаңдарында қарсы алуға тырысамыз. Мұнда әрдайым мерекелік атмосфера бар, келген жұртқа көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Елорда тұрғындары мен қонақтарына арнап осындай шаралардың ұйымдастырылғаны қуантады, — деді Астана тұрғыны.

    Жаңа жыл
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform
    Жаңа жыл
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Айта кетейік, мерекелік концерттер елорданың барлық ауданындағы тұрын алаптарда сағат 12.00-ден бері өтті. Концерттік бағдарламалар эстрада жұлдыздары Досымжан Таңатаров, Гүлнұр Оразымбетова, Айгүл Иманбаева, Зарина Омарова, Құрмаш Маханов, «Бәйтерек» триосы және басқа да әртістердің қатысуымен өтті.

    Жаңа жыл
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Сонымен бірге, Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сағат 00:00–дегі дәстүрлі құттықтауы еліміздің барлық аймағындағы қоғамдық орындарда орнатылған LED-экрандарда көрсетіледі.

    Бұл халыққа телеэкраннан ғана емес, адамдар көп жиналатын орындарда да құттықтауды көруге және тыңдауға мүмкіндік береді.

    Жаңа жыл
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Оған қоса, алғаш рет Jibek Joly радиосынан Президенттің жаңажылдық құттықтауы беріледі. Осылайша, жаңа жылды жол үстінде қарсы алған қазақстандықтар Мемлекет басшысының құттықтауын 101.4 FM жиілігінен тыңдай алады.

    Жаңа жыл
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Сағат 00:00–де жаңажылдық отшашу болады. Мерекелік отшашуға бюджет қаражаты бөлінген жоқ, демеушілік қаражат есебінен ұйымдастырылады. Отшашу Астананың қос жағалауында — Ботаникалық бақта және «Атырау» көпіріне іргелес аумақта өтеді.

    Бұған дейін 2025 жылы еліміздің мәдениет саласындағы айтулы оқиғалар туралы жыл қорытындысын жариялаған едік.

    Тегтер:
    Астана Концерт Мереке Жаңа жыл
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
