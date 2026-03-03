KZ
    17:27, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Асу Алмабаевтың UFC рейтингіндегі орны белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мексиканың Мехико қаласында өткен UFC Fight Night 269 турнирінен кейін жеңіл салмақтағы UFC рейтингі жаңартылды. 

    Асу Алмабаевтың UFC рейтингіндегі орны белгілі болды
    Фото: sports.kz

    Жеңіл салмақта өнер көрсететін қазақстандық файтер Асу Алмабаев рейтингіде 9-орынға төмендеді.

    Айта кету керек, оның аталмыш турнирде Брэндон Мореноға қарсы жекпе-жегі отандасымыздың жаттығу кезінде алған жарақатына байланысты өткен жоқ. 

    Асу Алмабаевтың UFC рейтингіндегі орны белгілі болды
    Фото: әлеуметтік желіден

     

    Өкінішке қарай, бұл жағдай оның рейтингідегі позициясына кері әсер етті. 

    Бұған дейін Асу Алмабаевтың экс-чемпион Мореномен Мексикада күш сынасатынын хабарлағанбыз. 

    Айта кету керек, 2025 жылдың қарашасында Алмабаев Қатарда өткен кейінгі жекпе-жегінде, яғни UFC Fight Night турнирінде америкалық Алекс Пересті мерзімінен бұрын жеңген болатын.

    Абылайхан Жұмашев
    Автор
