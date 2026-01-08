Атырау қаласы екі ауданға бөлінуі мүмкін
АТЫРАУ.KAZINFORM — Жергілікті билік Атырау қаласын екі әкімшілік ауданға бөлу мәселесін қарастыруда. Бұл туралы Атырау облысы әкімінің орынбасары Қайрат Нұртаев айтты.
Мұндай өзгеріс қаланың жаңартылып жатқан бас жоспарына сәйкес енуі мүмкін. Қайрат Нұртаевтың айтуынша, бұл бастама қаланың жылдан жылға үлкеюіне байланысты қолға алынған. Ресми статистикаға сүйенсек, бүгінде облыс орталығында 391 мыңнан аса адам тұрады.
— Қазіргі уақытта облыс орталығының бас жоспарына өзгеріс енгізіп жатырмыз. 2040 жылға дейін қаланың даму бағыты осы құжатта көрсетілмек. Бас жоспарға сәйкес қазір қаланың аумағы 45 мың гектар, жаңа жоспарға сәйкес қала аумағы 57 мың гектарға дейін өседі деген мақсат бар. Қаланы Жайықтың оң және сол жағы деп, екі ауданға бөлу мәселесі қаралып жатыр. Қаланы екі ауданға бөліп, Астана, Алматы сияқты қалаларындағыдай жасау жоспарда бар, — деді Қайрат Нұртаев.
Облыс әкімі орынбасарының сөзінше, қалалық әкімдікке барлық аумақты қамту — ауыр.
Сондықтан мұндай ұсыныс қарастырылып жатыр.
Алдағы уақытта Еркінқала мен Дамбы ауылын қосатын автомобиль көпірін, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің тұсынан Жайық өзенін кесіп өтуге мүмкіндік беретін жаяу жүргіншілер көпірін салу мәселесі де назарда.
— Атырауда санитарлық, экологиялық қорғау объектілері бар. Бұрын қаланың сырты болған жерлер, қазір шаһар аумағында. Қайсысын көшіреміз, қайсысын қалдырамыз деген сұрақтар болып жатыр. 2026 жылдың соңына дейін жоспарлау жұмысын аяқтап, мемлекеттік сараптамадан өткізіп, бекітеміз деген ой бар, — деді Қайрат Нұртаев.
Көлік инфрақұрылымын, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, энергетика, құрылыс сынды түрлі сала бойынша зерделеу, алдағы уақытта істелу керек жұмыстар жасақталып, жоспарға енгізілетін болады.
Құжат дайын болғаннан кейін қала тұрғындарына жоспарды таныстыру, ұсыныс-пікірлерін тыңдау бойынша кездесулер ұйымдастырылмақ. Жалпы бас жоспар мәслихат және үкімет деңгейінде бекітілуі тиіс.
Айта кетейік, Атырау қаласының бас жоспары соңғы рет 2016 жылы жасалған.
Осыған дейін Тараз қаласы да бас жоспарға сәйкес екі ауданға бөлініп, оларға атау берілгені туралы жазған едік.