    12:00, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    Атырау МӨЗ сұйытылған мұнай газы өндірісін қайта бастады

    АСТАНА. KAZINFORM – «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС жоспарлы жөндеу жұмыстарын мерзімінен бұрын аяқтап, барлық технологиялық қондырғыны штаттық режімге шығарды. Бұл туралы Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    МӨЗ
    Фото: Атырау мұнай өңдеу зауыты

    Қазіргі уақытта мұнайды бастапқы және екінші қайта өңдеуге арналған негізгі және қосалқы қондырғылар кестеден ерте іске қосылды.

    — Зауыт тұрақты жұмыс істеп, өндірістік бағдарламаға сәйкес өнім шығаруды қамтамасыз етіп отыр. 6–7 қарашада Атырау МӨЗ тәулігіне 16,8 мың тонна мұнай өңдеп, жобалық қуаттың 100%-ына жетті. Осы кезеңде 10 мың тоннадан астам сұйытылған газ, АИ-92 маркалы бензин, маусымаралық және қысқы дизель отыны өндіріліп, жөнелтілді.

    Сұйытылған мұнай газының тәуліктік өндірісі шамамен 700 тонна. Елдегі сұйытылған газдың 11%-ын өндіретін зауыттың қайта іске қосылуы ішкі нарықтағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге ықпал етеді. Қосымша өндірілген отын көлемдері жоспарға сәйкес өңірлерге жөнелтіліп, ағымдағы қажеттілікті толық қамтамасыз етеді, — делінген хабарламада.

    Мұнай өнімдері өндірісін арттыру және өңірлердегі қорларды толықтыру жұмыстары жалғасып жатыр. Өңірлерді сұйытылған газ бен бензинмен қамтамасыз ету процесі Энергетика министрлігінің тұрақты бақылауында. 

    Айта кетелік АМӨЗ-дің бұрынғы бас директорына қатысты қылмыстық іс тоқтатылған еді

     

    Тегтер:
    Газ ҚР Энергетика министрлігі Мұнай Атырау облысы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
