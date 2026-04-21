Атырау облысына қарасты ауданда 423 азаматтың зейнетақы және әлеуметтік төлемдері уақытылы түспеген
АТЫРАУ.KAZINFORM — Атырау облысы Махамбет ауданының прокуратурасы жүргізген тексеру нәтижесінде еңбек және зейнетақы заңнамасының талаптары өрескел бұзылғаны анықталды. Прокуратураның мәліметінше, жалпы саны 423 азаматтың құқығы бұзылған.
Нақтырақ айтқанда, орталық аудандық аурухананың лауазымды тұлғалары қолданыстағы заң талаптарын сақтамай, 338 қызметкердің міндетті зейнетақы және әлеуметтік аударымдарын уақытылы төлемеген. Қарыз көлемі 29 миллион теңге.
— Прокуратураның араласуынан кейін ғана заң бұзушылықтар жойылып, тиісті қаражат толық көлемде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылды. Сонымен қатар, осындай заң бұзушылықтар «Махамбет Су» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде де тіркелген. Мұнда 85 қызметкерге қатысты 21 миллион теңге көлемінде міндетті жарна төленбегені белгілі болды, — деп мәлімдеді аудандық прокуратура.
Қадағалау актілері негізінде аталған мекемелердің басшылары Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 91 және 92 баптары бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
