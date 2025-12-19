Атырау облысында 4 күннен бері із-түзсіз жоғалған азаматтың денесі табылды
KAZINFORM. АТЫРАУ — Атырау облыстық ТЖД мәліметінше, 2025 жылғы 19 желтоқсанда сағат 15:10 шамасында іздестіру тобының күшімен Каспий теңізінің жағалауындағы «Ботахан» кен орнының маңынан табылды.
Марқұм 14 желтоқсан күні қасындағы бірнеше азаматпен аңшылыққа шығып кеткен. 15 желтоқсанда сағат 23:00–де Атырау облысы ТЖД Жедел басқару орталығына 1964 жылы туған азаматтың хабар-ошарсыз кеткені туралы хабарлама түскен. Ақпарат түскен сәттен бастап іздестіру-құтқару жұмыстары ұйымдастырылды.
— 16 желтоқсанда Жылыой ауданы аумағындағы Ботахан кен орнынан 30 шақырым қашықтықта УАЗ маркалы автокөлік табылды. Алайда көлік ішінде жоғалған азамат болмады. Осыған байланысты аталған аумақта әуе барлауын жүргізу үшін ТЖМ тікұшағы тартылып, 20 шақырым радиустағы жер аумағы тексерілді. Іздестіру жұмысты 4 күн бойы жүргізілді, — деп хабарлады ТЖД баспасөз қызметі.
ТЖД күштері мен құралдары, ҚР ҚМ 99245 әскери бөлімінің жеке құрамы, полиция департаментінің қызметкерлері және туыстарынан жалпы 100 адам, 21 техника, 2 кинологиялық есептоп іздестіру жұмысына жұмылдырылған еді.
Атырау облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі тиісті тексеріс жұмысы жалғасып жатқанын мәлімдеді.
