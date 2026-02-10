Атырау облысында іргетасы жарылған үш қабатты үйлердің тағдыры көпті алаңдатты
АТЫРАУ.KAZINFORM – Атырау облысы Исатай ауданында құрылысы 2019 жылы басталған көпқабатты тұрғын үйлердің тағдырына билік әлі нүкте қойған жоқ. Аудан орталығында салынып жатқан 60 пәтерлі үш үйдің іргетасынан ақау анықталған. Алайда күні бүгінге дейін нысандардың құрылысы жалғасатыны немесе бұзылатыны белгісіз.
Осыдан екі жыл бұрын облыс әкімі Серік Шәпкенов үйлердің жағдайын көзбен көрген еді. Сол кезде өңір билігі құрылыс басқармасы ғылыми зерттеу институтының мамандарымен бірге үйдің іргетасын сақтап қалудың жаңа технологиялық шешімін тауып, бастапқы жобаға өзгерістер енгізді. Құрылыс келер жылдың басында қайта қарқын алатынын мәлімдеген. Дегенмен құрылыс жанданбады.
Үш тұрғын үйдің біреуі аяқталуға жақын, алайда инженерлік инфрақұрылым жүргізілмеген. Ал екінші үйдің төбесі жабылды, үшінші үйдің құрылысы үшінші қабаты салына келгенде тоқтады. Исатай ауданының әкімі Нұрым Мусин бұл үйлердің қазіргі жағдайына қазақ құрылыс, ғылыми-зерттеу және жобалау институтының мамандары кәсіби тұрғыдан бағалау жұмысына кірісті дейді.
- Аудандық әкімдіктің тарапынан Алматыдағы құрылыс саласындағы мемлекеттік ғылыми-зерттеу және жобалау институтының өкілдерін шақырдық. Қаңтар айында келген мамандар наурыз айына дейін толық зерделеу жұмыстарын жүргізеді. Қорытындысына сәйкес нақты шешім қабылданады, - деді аудан әкімі Нұрым Мусин.
Бастапқыда бұл үйлерді 2023 жылы пайдалануға беру жоспарланған. Алайда 2020-2021 жылы жұмыс мердігер тарапынан тоқтап қалған. 2022 жылы жанданғанмен, 2024 жылы іргетасында жарықтар пайда болған. Бір анығы, әкімдік пен үш нысанның құрылысына жауапты мердігер мекеме арасындағы келісімшарт бұзылған. Жалпы жоба құны 3 млрд теңге.
Аудан әкімінің айтуынша, бүгінде Аққыстау ауылында мұнай-газ компаниясының демеушілігімен салынған 60 пәтерлі үйдің құрылысы аяқталған. Осындай тағы бір көпқабатты үй жергілікті бюджеттің қаржысына салынып жатыр.
Бұған дейін Атырау қаласында осыдан 6 жыл бұрын пайдалануға берілген баспаналар тұруға жарамсыз екенін жазған едік.