Атырау облысындағы қосалқы станция құрылысы неге аяқталмай тұр
АТЫРАУ. KAZINFORM – Құлсары қаласындағы «Атырау» ықшамауданында салынып басталған қосалқы станция құрылысы 2021 жылдан бері аяқталмай келеді. Бұл жоба ықшам аудан аумағында жаңа нысандар салынып, тұтыну көлемі артқан жағдайда электрмен тұрақты қамтуға мүмкіндік береді.
Аталған жоба бойынша құрылыс 2021 жылғы 4 мамырда басталып, сол жылдың 4 желтоқсанында аяқталуы тиіс болған. Алайда жобалық-сметалық құжаттамада қарастырылмаған қосымша жұмыстар мен жабдықтар анықталып, құрылыс-монтаж жұмысы белгіленген мерзімде толық аяқталмаған.
Мамандардың мәліметінше, бастапқы сметада бірқатар маңызды электр техникалық жабдық ескерілмеген. Атап айтқанда, ажыратқыштар, айырғыш блоктар, кернеу трансформаторлары, кернеуден қорғау жүйелері мен қатты шиналар жиынтығы жобада толық қарастырылмаған. Сонымен қатар 110 кВ әуе электр желісінің уақытша айналма учаскесін ұйымдастыру және қосымша материалдарға кететін шығындар да есепке алынбаған.
Осыған байланысты жобаға түзету енгізу қажеттілігі туындаған. Қазіргі таңда жобалық-сметалық құжаттама қайта қаралып, тиісті толықтырулар енгізіліп жатыр.
Жоба аясында жалпы ұзындығы 17,6 шақырым әуе электр желісін жүргізу жоспарланған.
- Қазіргі таңда жоба аясында құрылыс-монтаж жұмыстарының 88%-ы аяқталды. Атап айтқанда, тіректерді орнату, желілердің негізгі бөлігін тарту, сондай-ақ бірқатар электр техникалық жабдықтарды монтаждау жұмыстары орындалған. Қалған жұмыстар жобаны толық аяқтау үшін жабдықтарды жеткізу, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қамтиды, - деп мәлімдеді аудандық құрылыс бөлімі.
Әкімдіктің ендігі жоспары жобаға енгізілетін түзетулер бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы толықтай аяқтау және тиісті сараптамадан өткізу. Одан кейін құрылыс-монтаж жұмыстарын қайта жандандырып, нысанды белгіленген талаптарға сәйкес толық аяқтамақ.
Айта кетейік, жобаның бастапқы құны 2 млрд 555 млн теңгені құраған. Бүгінгі таңда оның 2 млрд 261 млн теңгесі игерілген.
Жергілікті атқарушы органның мәліметінше, мердігер ұйым құрылыс жұмыстарын бекітілген жобалық құжаттамаға сәйкес орындайды. Қосымша өзгерістер тек тапсырыс беруші мен жобалаушы ұйымның келісімімен енгізіледі.
Мамандар бұл жоба толық аяқталған жағдайда Құлсары қаласындағы әлеуметтік нысандарды тұрақты әрі сапалы электрмен қамтуға мүмкіндік беретінін атап өтті.
Бұған дейін ұлттық жоба аясында өңірлердегі 11 электр станциясы жаңғыртылатынын жазған едік.