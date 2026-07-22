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    «Атырау» тағы бір шетелдік футболшыны қатарына қосты

    АТЫРАУ. KAZINFORM — «Атырау» футбол клубы ганалық жартылай қорғаушы Эбенезер Офоримен келісімшартқа қол қойды. 

    «Атырау» тағы бір шетелдік футболшыны қатарына қосты
    Фото: «Атырау» футбол клубының баспасөз қызметінен

    31 жастағы футболшы кәсіби мансабында Швеция, Германия, АҚШ, Дания және Литва чемпионаттарында өнер көрсеткен. Ол Швецияның AIK, Германияның «Штутгарт», АҚШ-тың «Нью-Йорк Сити» секілді клубтарында ойнаған.

    Тәжірибелі жартылай қорғаушы Гана ұлттық құрамасы сапында 10 матч өткізіп, бір голдың авторы атанған.

    — Қазір «Атырау» клубының негізгі құрамында 26 ойыншы бар. Оның алтауы биылғы жазғы трансферлік кезеңде команда қатарына қосылды. Жаңа ойыншылардың бесеуі — шетелдік, біреуі — қазақстандық.

    Бұған дейін клуб қатарына сербиялық шабуылшы қосылғанын жазған едік.

     

    Атырау Спорт Футбол
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
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