    Атырауда 10 жасар бала суға батып кетті

    АТЫРАУ.KAZINFORM — Атырау облысы Құрманғазы ауданына қарасты Нұржау ауылындағы Шарон өзенінде рұқсат етілмеген жерге 2016 жылы туған бала суға түсіп, батып кетті. 

    Атырау облыстық ТЖД мәліметінше, қайғылы оқиға 25 мамыр 18:30 шамасында болған. Денесі шығарылды.

    Өңірде суға шомылу маусымы ашылған жоқ.

    — Осыған байланысты Атырау облысы Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарды су айдындарындағы қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Балаларды су жағасына ересектердің қарауынсыз жібермеңіздер, - деп мәлімдеді департаменттің баспасөз қызметі.

    Бұған дейін Абай облысында 12 бала жол-көлік оқиғасынан көз жұмғанын жазған едік.

    Нұрбибі Теміртасова
