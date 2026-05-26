Атырауда 10 жасар бала суға батып кетті
АТЫРАУ.KAZINFORM — Атырау облысы Құрманғазы ауданына қарасты Нұржау ауылындағы Шарон өзенінде рұқсат етілмеген жерге 2016 жылы туған бала суға түсіп, батып кетті.
Атырау облыстық ТЖД мәліметінше, қайғылы оқиға 25 мамыр 18:30 шамасында болған. Денесі шығарылды.
Өңірде суға шомылу маусымы ашылған жоқ.
— Осыған байланысты Атырау облысы Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарды су айдындарындағы қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Балаларды су жағасына ересектердің қарауынсыз жібермеңіздер, - деп мәлімдеді департаменттің баспасөз қызметі.
