Атырауда 7 жасар қыздың өлімі: Апелляция үкімді өзгеріссіз қалдырды
АТЫРАУ.KAZINFORM — Былтыр Атырау қаласындағы Жеңіс саябағында кішкентай қыздың үстіне құлаған мүсінді жасаған мердігер ұйым басшысының ісін апелляциялық сот қараудан бас тартты. Сот отырысында айыпталушының қорғаушылары мүсіннің сол кездегі қала әкімі Қайрат Оразбаев пен оның орынбасары Ұлықбек Тінәлиевтің тапсырмасымен орнатылғанын айтты.
Олардың сөзінше, тараптар кейін келісімшартқа отырып, мердігер нысанға бір жылдық кепілдік берген. Ал дайын мүсінді тұғырға карантин кезінде басқа мердігер компания орнатқан.
— Іргетасты орнатқан Баймұқашев емес. Басқа азаматтар жасады. Оларға заңды баға берілмеген. Әкімдік өкілдеріне жеке-жеке құқықтық баға берілмеген. Келісімшарт бойынша менің қорғауымдағы азамат мүсінді постаментке қою керек болатын. Ал постаментті субмердігерлер қойған. Тапсырыс берушілермен Баймұқашв келісім шартқа отырып, 12 ай кепілдік береді. Кепілдік одан кейін тапсырыс берушілерге ауысады. Бір сөзбен айтқанда, Баймұқашев мүсінді жасап берген, — деді сотталушының адвокаты Сәкен Жүнісбеков.
Сот отырысына жәбірленуші тараптың өкілдері де қатысты. Олар бұл оқиғаға бюст авторы — мүсіншінің де тікелей кінәсі бар деп есептейді. Сондай-ақ, олар істе есімдері аталған әкімдік өкілдеріне қатысты шығарылған жеке қаулының шешімі туралы хабар алмағанын айтты.
— Бұл мүсіндер Атырау қаласының сол кездегі әкімі Қайрат Оразбаев пен оның орынбасары болған Ұлықбек Тінәлиевтың ауызша келісімі аясында заңды өрескел бұзып қойылған. Постаментті қоюға шешім қабылдаған Оразбаев жауапты. Оған және Атырау қаласы әкімдігінің қызметкерлеріне қатысты бірінші сатылық сотының жеке қаулысы шығарылды. Бірақ қандай шешім қабылданғаны туралы бізге ешкім ештеңе айтапады. Қылмыстық іс қозғалды ма, қозғалмады ма білмейміз, — деді жәбірленуші тараптың адвокаты Айбар Қосымбаев.
Еске салайық, өткен жылы Жеңіс саябағында бюст үстіне құлап, 7 жасар қыз көз жұмған еді.
Атырау облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі аталған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалғанын, тергеу аяқталуға жақын екенін айтқан еді.
Осы оқиғаға мердігер мекеменің басшысы кінәлі деп танылып, 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Және оған 3 жыл бойы құрылыс саласында жұмыс істеуге тыйым салынды. Бұдан бөлек, сотталушы моральдық өтемақы ретінде жәбірленушілердің әрқайсысына 10 миллион теңгеден төлеуге, ем-дом шығынын өтеуге міндеттелді.