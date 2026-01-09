Атырауда 7 жыл бұрын басталған 24 тұрғын үй жобасы әлі аяқталмады
АТЫРАУ.KAZINFORM – Атырау қаласы Талқайран ауылында салынып жатқан 24 үйдің құрылысы 7 жылға созылып кетті. 2019 жылы басталған жұмыс 2020 жылы тапсырылу керек еді. Алайда әлі күнге халық игілігіне берілген жоқ.
Осыған дейін құрылыс материалдарының құны 2-3 есеге өсуіне байланысты жобалық сметалық құжатқа түзету енгізілді. Кейін баспаналардың негізгі құрылыс жұмысы аяқталғаннан кейін, сол аумаққа инженерлік желілердің жүргізілмегені белгілі болды. 2022 жылы аймақ басшысы Серік Шәпкенов «Спутник» қалашығындағы үйлерге барып, жұмысты тездету керектігін тапсырған. Екі жылдан кейін бұл жобаны антикор бақылауға алды.
Атырау қаласы әкімінің орынбасары Тілек Махуов 1045 пәтерді алғашында 2024 жылы пайдалануға береміз десе, былтыр да осындай жоспар айтылды.
Жуықта Атырау облысы әкімінің орынбасары Қайрат Нұртаев Талқайраңдағы сақалды жобаға жыл соңына дейін нүкте қойылатынын мәлімдеді. Оның сөзінше, бүгінде үйлерді электрмен, сумен және газбен қамту мәселесі толық шешілген.
— Сол жердегі бекітілген жерге орналастыру жобасы бойынша 70 үй салыну керек. Оның 24-і салынып тұр. 19 үйдің құрылысы толықтай аяқталды. Қалған үйде ішкі әрлеу жұмыстары жүріп жатыр.Бұл жұмыс осы жылы бітеді. Қазіргі уақытта қалған мәселе кәріз желісіне қатысты. Өткен жылы бұл жұмысты аяқтау жоспарланған, алайда жобаға сол аумақтағы басқа елді мекендерді қосып, өзгеріс енгіздік. Кәріз желісін осы жылдың бірінші жарты жылдығында толықтай жүргіземіз, — деді Қайрат Нұртаев.
Жалпы жоспар бойынша 24 үйдің аумағына 22 шақырым кәріз желісі тартылу керек. Бұл жұмыс тек былтыр басталған.
Айта кетейік, қазіргі уақыта Атырау облысында 45 мыңға жуық азамат тұрғын үй кезегінде тұр.
