Атырауда әлеуметтік орталықтар 384 млн теңгені тиімсіз жоспарлаған
АТЫРАУ. KAZINFORM – Атырау облысындағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында жүргізілген мемлекеттік аудит нәтижесінде 415,6 млн теңгеге жуық бұзушылық анықталды. Тексеру кезінде қызметкерлердің жалақысын артық немесе кем есептеу, қаржылық есептілікті бұрмалау, сыйақыларды негізсіз төлеу деректері тіркелген.
Тексеріс нәтижесінде белгілі болған қаржы бұзушылықтар 29 миллионға жуықтайды. 384 миллион теңге тиімсіз жоспарланса, 2,4 млн теңге тиімсіз пайдаланған.
Сонымен қатар мамандардың біліктілігін арттыру шаралары уақытылы жүргізілмегені, дәрі-дәрмек тапшылығы, қоймалардың талапқа сай келмеуі, бюджет қаражатына сатып алынған жабдықтардың пайдалануға берілмегені анықталды. Аудит Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына қарасты Сарайшық және Құлсары жүйке-неврологиялық интернат-үйлерін, психоневрологиялық ауытқуы бар мүгедек балаларға арналған интернатты, қарттар мен мүгедектерге арналған облыстық интернат үйін, сондай-ақ облыстық мүгедектерді сауықтыру орталығының 2022, 2023 және 2024 жылдағы жұмысын қамтыды.
– Төрт орталыққа тиісті нұсқамалар, ал басқармаға ұсыныстар жолданады. Осындай бұзушылықтарға жол берген лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылып, алдағы уақытқа профилактикалық шаралар қабылданады. Бүгінде аталған бұзушылықтардың 75,6 пайызы қалпына келтірілді, - деді Атырау облысы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі Болат Анжанов.
Аудиторлар кеткен олқылықтар мен заңбұзушылықтардың бірқатарына тоқталды. Мысалы, №1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы 2024 жылы тәртіптік жазасы бар қызметкерлерге 319 мың теңге сыйақы төлеген. Ал №2 арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы сол жылы өз есебінде тұрмаған объектілерді күтіп ұстауға 825 мың теңге жұмсап, қазынадағы қаржыны тиімсіз пайдаланған.
Аталған мекемелерге жетекшілік ететін Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Полымбет Хасанов алдағы уақытта жүйелі жұмыс жүргізуге уәде берді. Сонымен қатар тексеру барысында орталықтардың материалдық-техникалық жағдайына да баса назар аударылды. Әсіресе кейбір мекемелерде кей жабдықтардың 100 пайызға дейін тозғаны белгілі болды.
Тексеріс нәтижесінде ҚР Еңбек кодексі, санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылық саласындағы заңнаманы және дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарды бұзудың 13 фактісі тіркеліп, орталықтарға 1,1 млн теңгеден астам айыппұл салынған.
Еске салайық былтыр елдегі 32 аудит нәтижесі бойынша 200-ден астам шенеунік жазаланғанын хабарлаған едік.