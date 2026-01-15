KZ
    01:24, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Атырауда алғаш рет ер адамнан микро-ТESE операциясы арқылы ұрық алынды

    АТЫРАУ.KAZINFORM — Өңірде алғаш рет азооспермия диагнозы қойылған науқасқа микрохирургиялық микро-TESE операциясы жасалды. Бұл туралы денсаулық сақтау басқармасы хабарлады.

    Фото: Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы

    Азооспермия — ерлердің репродуктивтік қабілетіне аса ауыр әсер ететін патологиялардың бірі. Мұндай жағдайда сперматозоидтар мүлде болмайды, сондықтан дәстүрлі жолдармен ұрықтандыру қарастырылады. Микро-TESE әдісі — заманауи микроскопиялық технологияларды пайдаланып, аталық бездің тіндерінен минималды зақым келтіріп сперматозоидтарды анықтауға мүмкіндігін беретін ең тиімді хирургиялық тәсіл. Бұл процедура кейіннен экстракорпоралды ұрықтандыру (ЭКО) бағдарламасында қолданылады .

    «Операция жоғары технологиялық микроскопиялық жабдық көмегімен жүргізіліп, барлық кезеңі кәсіби шеберлікпен сәтті аяқталды. Алынған материал ЭКО процесінде қолдануға дайын. Бұл — Атырау облысында микро-TESE әдісімен жасалған алғашқы ота, және өңірдің репродуктивтік медицина саласының жаңа даму кезеңінің бастамасы болып отыр. Алдағы уақытта осы инновациялық тәсіл аймақтағы көп азаматқа ата-ана бақытын сыйлауға мүмкіндік береді деп күтілуде», - делінген ресми мәлімдемеде.

    Айта кетейік, бұл отаны Атырау облыстық ауруханасының уролог-андролог дәрігері Дулат Бекқалиев жасады.

    Еске салайық, осыған дейін СҚО-да кейінгі төрт жылда «Аңсаған сәбимен» 334 бала өмірге келгенін жазған едік.

     

    Тегтер:
    Ота Денсаулық Атырау облысы
    Нұрбибі Теміртасова
