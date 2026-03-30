Атырауда әскери техниканың қозғалысына қатысты министрлік түсініктеме берді
АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырау облысында әлеуметтік желілерде әскери техникалардың қозғалысы түсірілген фото мен видео тарап, көпшіліктің назарын аудартты.
Желі қолданушылары Жылыой ауданында байқалған әскери техникаларға қатысты түрлі жазбалар жариялап, алаңдаушылық білдірген.
Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі ресми түсініктеме беріп, алаңдауға негіз жоқ екенін мәлімдеді.
— Әуе шабуылына қарсы қорғаныс бөлімшелерінің, соның ішінде теміржол көлігі арқылы орын ауыстыруы жауынгерлік даярлық іс-шаралары аясында жоспарлы түрде жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта бөлімшелердің мобильділігін арттыру, өзара үйлесімділігін жетілдіру және белгіленген міндеттерді орындауға дайындығын арттыру, соның ішінде бірқатар маңызды нысандар мен аудандарды қорғау мәселелері пысықталуда, — деп хабарлады Қорғаныс министрлігі.
Министрліктің берген ақпаратына сүйенсек, мұндай іс-шаралар Қарулы Күштердің жауынгерлік даярлығының бір бөлігі болып саналады және бекітілген жоспарға сәйкес тұрақты түрде өткізіледі.
Бұған дейін Атырауда әскери қызметші қаза тапқанын жазған едік.