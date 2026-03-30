    19:16, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Атырауда әскери техниканың қозғалысына қатысты министрлік түсініктеме берді

    АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырау облысында әлеуметтік желілерде әскери техникалардың қозғалысы түсірілген фото мен видео тарап, көпшіліктің назарын аудартты.

    Әскери техника
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Желі қолданушылары Жылыой ауданында байқалған әскери техникаларға қатысты түрлі жазбалар жариялап, алаңдаушылық білдірген.

    Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі ресми түсініктеме беріп, алаңдауға негіз жоқ екенін мәлімдеді.

    — Әуе шабуылына қарсы қорғаныс бөлімшелерінің, соның ішінде теміржол көлігі арқылы орын ауыстыруы жауынгерлік даярлық іс-шаралары аясында жоспарлы түрде жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта бөлімшелердің мобильділігін арттыру, өзара үйлесімділігін жетілдіру және белгіленген міндеттерді орындауға дайындығын арттыру, соның ішінде бірқатар маңызды нысандар мен аудандарды қорғау мәселелері пысықталуда, — деп хабарлады Қорғаныс министрлігі.

    Министрліктің берген ақпаратына сүйенсек, мұндай іс-шаралар Қарулы Күштердің жауынгерлік даярлығының бір бөлігі болып саналады және бекітілген жоспарға сәйкес тұрақты түрде өткізіледі.

    Бұған дейін Атырауда әскери қызметші қаза тапқанын жазған едік.

    Нұрбибі Теміртасова
