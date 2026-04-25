    01:04, 25 Сәуір 2026 | GMT +5

    Атырауда бет-жүзін бүркемелеген 11 адам жауапқа тартылды

    АТЫРАУ.KAZINFORM - Полиция қызметкерлері жыл басынан бері облыс аумағындағы қоғамдық орындарда бет-әлпетті толық жабатын, тұлғаны тануға кедергі келтіретін киім-кешекке салынған тыйым бойынша 200-ден астам тұрғынға түсіндіру жұмысын жүргізген.

    Биыл 2 наурызда бастап күшіне енген жаңа заңға сәйкес, мұндай киім киюге болмайды, әкімшілік жауапкершілік қарастырылған.

    - Қазіргі таңда Атырау облысында осы талапты бұзған 11 азамат ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 434-3 бабы бойынша жауапқа тартылды,-деді Атырау ОПД Қоғамдық қауіпсіздік басқармасының аға инспекторы Сағатжан Мырзағалиев.

    Бұған дейін Ішкі істер министрлігі терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарламалар үшін жауапкершілік барын ескерткені жөнінде жазған едік.

     

    Заң және құқық Полиция Атырау облысы
    Нұрбибі Теміртасова
