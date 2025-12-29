KZ
    500 шаршы метр аумақ: Атырауда «Дина» сауда орталығындағы өрт сөндірілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазір өрт толықтай сөндірілді. Ауқымды өртті сөндіруге 12 техника, 76 өрт сөндіру қызметкері жұмылдырылды, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    Атыраудағы өрт
    Фото: Видеодан скрин

    Атырау облысы ТЖД ӨСжАҚЖҰБ бастығының орынбасары Нұрлыбек Қатаповтың сөзінше, өрттен зардап шеккендер жоқ.

    — Бүгін сағат 04:07–де Атырау қаласы Бейбарыс даңғылы 1 мекенжайында орналасқан «Дина» сауда орталығы аумағында түтін шығып жатқаны жөнінде хабарлама түсті. Шақыртуға төтенше жағдай департаментінің жоғарғы екінші рангы бойынша күш-құралдары жіберілді. Келіп жеткенде «Дина» сауда орталығындағы 13, 16-блоктардың жалпы ауданы 600 ш. м. болатын соның ішінде 500 ш. м. бөлігінің, яғни киім-кешектер мен аяқ киімдердің толықтай өртенуі анықталды. Өрт сағат 06:15–те толықтай жойылды. Жалпы 12 техника, 76 өрт сөндіру қызметкері қызыл жалынды ауыздықтауға атсалысты. Зардап шеккендер мен жарақат алғандар жоқ, — деді Нұрлыбек Қатапов.

    Бұдан бұрын Атырау қаласындағы базар аумағында өрт шығып, Оқиға орнында жедел штаб құрылып, 4 учаске бойынша жұмыс жүргізілгенін жазған едік.

