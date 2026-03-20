Атырауда Экология департаментінің қызметкері құмар ойынға әуестенгені үшін жұмыстан шығарылды
АСТАНА. KAZINFORM — Атырау облысының Мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы Экология департаментінің қызметкерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын бұзғаны үшін жауаптылыққа тартты. Бұл туралы прокуратура мәлім етті.
— Аталған мемлекеттік қызметкер заңда белгіленген тыйымға қарамастан, құмар ойындарға қатысқан. Қадағалау актісінің негізінде мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық үшін жұмыстан босатылды, — деп хабарлады құзырлы органнан.
Сонымен қатар, Экология департаменті басшысының орынбасары және экологиялық бақылау бөлімінің 7 бас маманы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылған (ӘҚБтК-тің 498- бабымен, құқықтық статистика және арнайы есепке алу деректерiн ұсынудан бас тарту, ұсынбау, уақтылы ұсынбау, жасыру, қосып жазу және басқа да бұрмалаушылықтар).
Прокуратура мемлекеттік органдардағы заңдылықтың сақталуы үнемі жүргізілетінін айқындайды.
Бұған дейін БҚО-да лудоманияға шалдыққан кәсіпорын бухгалтері 118 млн теңге жымқырғанын жазған едік.