    23:21, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Атырауда есірткі сату үшін интернет-дүкен ашқан қылмыстық топ ұсталды

    АТЫРАУ. KAZINFORM — Полиция қызметкерлері Telegram әлеуметтік желісінде заңсыз есірткі интернет-дүкенін ашып, Атырау қаласы аумағында есірткіні таратумен айналысқан қылмыстық топтың әрекетіне тосқауыл қойды.

    Фото: Видеодан скрин

    Атырау облыстық ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы Атырау облысы прокуратурасының үйлестіруімен жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде бірнеше азаматты ұстаған.

    — Тексеру барысында 1994 жылы туған күдікті интернет-дүкенді басқарып, өзінен басқа заңсыз қызметке 5 адамды тартқаны анықталды. Қазіргі уақытта күдіктілер қамауға алынды. Оларға қатысты қылмыстық іс қозғалып, кешенді тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, — деп мәлімдеді ПД баспасөз қызметі.

    Осыған дейін есірткі тарату және контрабандамен айналысқан қарағандылықтың 15 жылға сотталғанын жазған едік.

