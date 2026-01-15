KZ
    10:10, 15 Қаңтар 2026

    Атырауда FlyArystan ұшағы арнайы жолақтан шығып кеткен

    АТЫРАУ.KAZINFORM — 14 қаңтарда Атырау әуежайында FlyArystan әуекомпаниясына тиесілі әуе кемесі Алматы — Атырау бағыты бойынша орындалған FS7202 рейсі қонғаннан кейін тұраққа қарай қозғалу барысында төмен жылдамдықпен әуе кемелерінің жолағы шегінен шығып кеткен.

    Флайарыстан flyarystan самолеты Ұшақ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Әуе кемесінің бортындағы 166 жолаушы мен экипаж мүшелері арасында зардап шеккендер жоқ.Әуе компаниясы әуежай қызметтерімен және авиациялық уәкілетті мекемелермен белгіленген тәртіпке сәйкес тергеу жүргізу үшін оқиғаны зертеуде — деп мәлімдеді Fly Arystan.

    Air Astana Иран әуе кеңістігінің жабылуына байланысты кейбір тұрақты және чартерлік рейстерінің маршруттарын өзгерткенін хабарлайды.

    Әуе қатынасы Атырау Әуежай FlyArystan Атырау облысы
