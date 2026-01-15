10:10, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5
Атырауда FlyArystan ұшағы арнайы жолақтан шығып кеткен
АТЫРАУ.KAZINFORM — 14 қаңтарда Атырау әуежайында FlyArystan әуекомпаниясына тиесілі әуе кемесі Алматы — Атырау бағыты бойынша орындалған FS7202 рейсі қонғаннан кейін тұраққа қарай қозғалу барысында төмен жылдамдықпен әуе кемелерінің жолағы шегінен шығып кеткен.
— Әуе кемесінің бортындағы 166 жолаушы мен экипаж мүшелері арасында зардап шеккендер жоқ.Әуе компаниясы әуежай қызметтерімен және авиациялық уәкілетті мекемелермен белгіленген тәртіпке сәйкес тергеу жүргізу үшін оқиғаны зертеуде — деп мәлімдеді Fly Arystan.
