Атырауда қатарластарын балтамен қуалаған оқушыға қатысты қылмыстық іс қозғалды
АТЫРАУ. KAZINFORM – Атырау облысы Құлсары қаласындағы мектептердің бірінде 10 сынып оқушысы қатарластарымен болған жанжалдан кейін оларды балтамен қуалаған.
Оқиға 5 ақпан күні болған. Салдарынан екі оқушы жеңіл дене жарақатын алды.
– Хабарлама түскен бойда оқиға орнына полиция қызметкерлері жедел жетіп, жасөспірім анықталып, ұсталды. Оқиғаға қатысушылар мен олардың ата-аналары полиция бөліміне жеткізілді. Аталған дерек бойынша бұзақылық фактісімен қылмыстық іс қозғалды. 15 жастағы күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, Ішкі істер органдарының есебіне алынды, - деп мәлімдеді ПД баспасөз қызметі.
Жинақталған материалдар шешім қабылдау үшін кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияға жолданған. Сондай-ақ жасөспірімнің ата-анасына қатысты кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік іс қозғалды.
– Қылмыстық іс аясында қылмысқа ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы білім беру бөліміне ұсыныс енгізілді. Тергеу қорытындысы бойынша білім беру ұйымының лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ оқу орнын күзетуді жүзеге асырған күзет агенттігі қызметкерлерінің әрекеттеріне құқықтық баға берілетін болады, - делінген ПД ресми мәлімдемесінде.
