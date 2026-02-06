KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:57, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Атырауда қатарластарын балтамен қуалаған оқушыға қатысты қылмыстық іс қозғалды

    АТЫРАУ. KAZINFORM – Атырау облысы Құлсары қаласындағы мектептердің бірінде 10 сынып оқушысы қатарластарымен болған жанжалдан кейін оларды балтамен қуалаған. 

    Атырауда қатарластарын балтамен қуалаған оқушыға қатысты қылмыстық іс қозғалды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Оқиға 5 ақпан күні болған. Салдарынан екі оқушы жеңіл дене жарақатын алды.

    – Хабарлама түскен бойда оқиға орнына полиция қызметкерлері жедел жетіп, жасөспірім анықталып, ұсталды. Оқиғаға қатысушылар мен олардың ата-аналары полиция бөліміне жеткізілді. Аталған дерек бойынша бұзақылық фактісімен қылмыстық іс қозғалды. 15 жастағы күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, Ішкі істер органдарының есебіне алынды, - деп мәлімдеді ПД баспасөз қызметі.

    Жинақталған материалдар шешім қабылдау үшін кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияға жолданған. Сондай-ақ жасөспірімнің ата-анасына қатысты кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік іс қозғалды.

    – Қылмыстық іс аясында қылмысқа ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы білім беру бөліміне ұсыныс енгізілді. Тергеу қорытындысы бойынша білім беру ұйымының лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ оқу орнын күзетуді жүзеге асырған күзет агенттігі қызметкерлерінің әрекеттеріне құқықтық баға берілетін болады, - делінген ПД ресми мәлімдемесінде.

    Осыған дейін Атырауда 5 күнде 370-ке жуық адам жауапқа тартылғанын жазған едік.

    Оқушы Мектеп Қылмыс Атырау Полиция
    Нұрбибі Теміртасова
    Автор
