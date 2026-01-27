Атырауда киіктер ауыл ішінде жайылып жүр
АТЫРАУ.KAZINFORM — Киіктер Атыраудағы ауылдардың ішінде емін-еркін жайылып жүр. Инспекторлар болса жағдайды пайдаланып, киіп атуға болмайтынын ескертіп жатыр.
Киіктердің көбейгенін облыс тұрғындары бір апта бұрын байқаған. Соңғы 3-4 күн ішінде Құрманғазы ауданына қарасты ауылдардың ішінде жүргенін көзбен көріп, әлеуметтік желілерге жүктеген.
Мұндай көрініс Исатай, Махамбет, Индер аудандарынан да байқалады.
Мамандардың сөзінше, киіктердің өңірге келуіне көршілес Батыс Қазақстан облысында жауған қалың қар себеп. Ақбөкендер азық іздеп, Каспий теңізіне қарай бағыт алған. Ал соңғы аптада облыс аумағынан шамамен бір миллионға жуық киік өтіпті.
Дегенмен аумақтық инспекция мамандары жағдайды пайдаланып, киік атуға болмайтынын айтты. Өйткені аулау маусымы тек күзде басталады. Заңды бұзған азаматтарға жауапкершілік қарастырылған.
— Олардың азығы — теңіздің қамысы. Үй жануарлары өтпеу үшін керілген торлар миграцияның жолына кедергі келтіріп тұр. Сондықтан олар қандайда бір бағыт іздеп ауылдық жерлерге кірген. Қазіргі уақытта киік ататын кез, мерзім емес. Қатаң тыйым салынған. Санын реттеуге жататын жануар болғандықтан қыркүйек-қараша айларында ғана аулауға болады. Бүгінде киікті аулауға, ұстауға болмайтынын ескертемін. Қылмыстық кодексінің 339-бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік көзделген, — деді Атырау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекцияның бас маманы Мереке Шалқаров.
Құрманғазы ауданында желтоқсан айының ортасынан бері 2 мыңға жуық ірі қара инфекциялық ринотрахеит вирустық диарея жұқпалы ауруға шалдыққан. Ветеринарлар 4 ауылдық округке малдың кіріп-шығуына және сойылуына шектеу қойған. Аурудың бұл түрі түлік арасында жиі кездеседі, киіктерге еш қатысы жоқ дейді аудандық аумақтық инспекция мамандары.
— 390 қорадан 1945 бас ауырып тұрғаны анықталды. Оның 892-сі емделіп, жазылды. Аурудың бұл түрі ауданымызда жүрген киіктермен байланыстырып жатыр. Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды, — деді Құрманғазы аудандық аумақтық инспекциясы басшысының міндетін атқарушы Саясат Жәнібеков.
Осыған дейін Қазақстан киік мүйізін экспорттайтынын жазған едік.
Бұған қоса Үкімет киік санын реттеу және мүйіздерін таңбалау мәселесін қарап жатқанын хабарладық.