Атырауда колледж студенттері үшін ашық сот процесі онлайн көрсетілді
АТЫРАУ. KAZINFORM – Атырау облысының прокуратурасы кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотымен бірлесіп, колледж студенттері үшін ашық сот процесін ұйымдастырды. Бұл туралы Қазақстан Бас прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.
Аталған іс-шараға төрт жоғары колледждің шамамен 2 мың студенті онлайн режимінде қатысты және сот отырысын тікелей көрді.
Бұл шараның басты мақсаты – жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру және құқық бұзушылықтардың алдын алу. Ашық сот отырысын көрсету арқылы құқықтық тәрбие заманауи әдістермен жүзеге асырылды.
Сот отырысында сотталушылар 10 адам, оның ішінде 1 кәмелетке толмаған, адамдар тобымен денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтіру және бұзақылық фактілері бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылды. Оларға үш жылдан алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеу жазалары тағайындалды.
Атырау облысының прокуратурасы тұрғындарды заң талаптарын қатаң сақтауға және құқық бұзушылықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік танытуға шақырады. Бұл шаралар қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған.
