Атырауда көлшіктерде құтқарылған шабақ саны 12 миллионнан асты
АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырау облысының Құрманғазы ауданында көктемгі тасқын су қайтқаннан кейін оқшауланып қалған көлшіктер мен сайлардан 12 миллион 237 мың шабақ құтқарылды. Балық қорын сақтауға бағытталған жұмысқа 80-нен аса адам мен 20-дан аса техника жұмылдырылды.
Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің мәліметінше, шабақтарды құтқару жұмыстары 15 маусымда басталған.
Науқанға Құрманғазы балық инспекциясының мамандары, аудан әкімдігіне қарасты жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері, ауылдық округ әкімдіктері, «Жастар ресурстық орталығы» мен «Жасыл ел» бағдарламасының қатысушылары жұмылдырылған.
Сонымен қатар аудандағы балық шаруашылығы субъектілері арнайы құтқару бригадаларын құрып, шабақтарды құтқару жұмысын жүргізіп жатыр.
— Жауапты мамандар Сафон, Бірлік, Нұржау, Бөкейхан, Кудряшов, Шортанбай, Орлы, Еңбекші, Теңіз және Дыңғызыл ауылдық округтеріндегі 51 учаске мен жалпы аумағы 3412 гектарды құрайтын су айдындарын бақылауға алған. Онда күн сайын балықтың тұншығу қаупі қадағаланып, жаппай қырылудың алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр, — деп мәлімдеді аудан әкімдігі.
Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің мәліметіне сүйенсек, 15 маусым мен 7 шілде аралығында 6453 текше метр сай қазылып, 11 мың 146 шаршы метр аумақ шөптен тазартылды. Жұмысқа 81 адам, 21 техника және 183 құрал-жабдық тартылған.
Құтқарылған шабақтардың басым бөлігін қызылқанат, көксерке, мөңке, сазан, шортан, қаракөз, табан және жайын құрайды. Бір шабақтың орташа салмағы 1,6 грамм.
Биыл Құрманғазы ауданындағы өзендерге су мол келіп, аудан аумағындағы барлық 123 су айдынына жетті. Соның нәтижесінде бұрын су баспаған жерлерде қосымша 22 көлшік пайда болған.