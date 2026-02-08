Атырауда мал қырылған ауданға Оралдан жем жеткізілді
АТЫРАУ. KAZINFORM — Қаңтарда жауған жаңбыр қарға ұласып, жер бетінде мұздақтың пайда болуы Атырау облысы Исатай ауданында түзде жайылған түлікке қиын соққан еді. Салдарынан мал шығыны болды. Осы жағдайдан кейін аудан әкімдігі шаруаларды қолдау мақсатында БҚО-нан жем жеткізу жұмысын ұйымдастырды.
Шаруалардың айтуынша, қысты шығынсыз еңсерудің басты шарты — жеткілікті әрі сапалы мал азығы. Алайда соңғы жылдары жем-шөпке берілетін субсидияның тоқтатылуы, шөп пен жем бағасының күрт қымбаттауы ұсақ және орта шаруашылықтарға айтарлықтай салмақ түсіріп отыр.
Бүгін Қамысқала ауылдық округіне Орал қаласынан 39 тонна мал азығы жеткізілді. Бұл — кебек емес, тартылған ақ бидай жемі. Бір келісі 104 теңгеден сатылымға шығарылды. Жемді жеткізу жұмыстарына, яғни техникаға және оған қажетті жанар-жағармайға ауданда жұмыс істейтін компаниялар демеушілік көрсетті.
Қамысқала ауылдық округінде 728 отбасы бар. Оның 204-і мал бағып отыр. Сондай-ақ округте 70 шаруа қожалығы тіркелген. Ауыл әкімі Рафиғат Тажиденованың айтуынша, жем бәріне теңдей жетуі үшін шаруа қожалықтарына 20, ал тұрғындарға 5–10 қаптан сатылып жатыр.
— Қазіргі таңда кебек жемнің бағасы 120–130 теңге аралығында. Ал оның құнарлылығы ақ бидай жеміне қарағанда төмен. Сондықтан жеткізілген жем әрі тиімді, әрі қолжетімді. Әр қабы 25 килограмм тартатын тартылған бидайдың бір килограмы 104 теңге, яғни бір қабы 2600 теңгеден сатылып жатыр. Таңертең жеткізілген жем түстен кейін де сатылып жатыр, тұрғындар кезекпен алып жатыр, — дейді ауыл әкімі Рафиғат Тажиденова .
Жеткізілген жем қоры Қамысқаламен қатар Тұщықұдық және Аққыстау ауылдық округтерінің тұрғындарына да сатылады.Сонымен қатар, жем-шөп бағасының негізсіз өсуіне жол бермеу мақсатында тиісті бақылау жұмыстары жүргізіліп отыр.
— Халық қиналған, қыс қыспағы күшейген уақытта арзан бағада мал азығын жеткізіп, қолдау көрсеткен аудан және ауыл әкімдіктеріне алғысымыз зор. Әсіресе, жылқы малы үшін биылғы қыс ауыр тиді. Бұған дейін базардан және жеке адамдардан 18 келі кебекті 2600 теңгеден сатып алып жүрген едік. Бүгінгі көрсетілген көмек көпке демеу болып, жыртықты жамағандай болды. Осындай қолдау алдағы уақытта да жалғасын тапса екен, — дейді шаруа Қалидолла Қадиров.
Еске салайық, осыған дейін Атырау облысы Исатай ауданына қарасты Қамысқала ауылында 50-ден аса жылқы өліп қалғанын жазған едік.