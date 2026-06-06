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    Атырауда орталық көпір 10 күнге жабылды

    АТЫРАУ.KAZINFORM - Атырау қаласында Абай көшесіндегі орташа жөндеу жұмыстарына байланысты бүгіннен бастап орталық көпір мен орталық айналма жол 10 күнге жабылды. Осы кезеңде қоғамдық көлік бағыттарына уақытша өзгерістер енгізілген.

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    Фото: Видеодан алынған скрин

    Қала әкімдігінің мәліметінше, жөндеу жұмыстары барысында жол жабыны жаңартылып, көлік қозғалысының қауіпсіздігін арттыруға бағытталған шаралар жүзеге асырылады.

    Аумақтағы жолды жөндеуге 15 арнайы техника мен 20-дан астам жұмысшы жұмылдырылған.

    - Жоспар бойынша аталған учаскеге 2 қабат асфальт бетон жабындысы төселеді. Жөндеу жұмыстары аяқталған соң көлік қозғалысы бұрынғы режимге көшіріледі,-деп хабарлады қала билігі.

    Бұған дейін Атыраудағы тасқыннан бүлінген көпірдің құрылысы ұзаққа созылып кеткені туралы жазған едік.

    Жол құрылысы Көпір Атырау облысы
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
    Авторлар