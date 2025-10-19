Атырауда соғыс ардагері Жұма Медетовке арналған мемориалдық тақта ашылды
АТЫРАУ. KAZINFORM – Атырау қаласында Екінші дүниежүзілік соғыстың және ішкі істер органдарының ардагері, милиция полковнигі Жұма Медетовке арналған мемориалдық тақтаның салтанатты ашылуы өтті. Бұл туралы Polisia.kz жазды.
Іс-шараға Атырау облысы полиция департаменті бастығының орынбасары Ерлан Биғамбаев, ардагердің ұл-қыздары — Серік Жұмиев пен Раушан Медетова, Ардагерлер кеңесінің төрағасы, Медетовтер әулетінің өкілдері және Құрметті ардагерлер қатысты.
Іс-шара барысында қатысушылар Жұма Медетовтің елге сіңірген еңбегін, соғыстағы ерлігін және ішкі істер саласындағы қызмет жолын еске алып, батыр рухына тағзым етті. Мемориалдық тақтаны ашу рәсімін Ерлан Биғамбаев пен құрметті қонақтар бірге жүзеге асырды.
Жұма Медетовтің өмір жолы — Отанға адал қызмет етудің, ерлік пен еңбекқорлықтың айқын үлгісі. Ол 1920 жылдың 1 сәуірінде Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының Төлен ауылында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысына қатысып, Орталық, Украин және Беларусь майдандарында ерлікпен шайқасқан. Соғыстан кейін ішкі істер органдарында ұзақ жылдар қызмет етіп, Гурьев облыстық милиция басқармасында түрлі басшылық лауазымдарды атқарған. Ардагердің ерлігі мен еңбегі жоғары бағаланып, ол «Отан соғысы» орденімен, «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін», «Жауынгерлік еңбегі үшін» медальдарымен және басқа да мемлекеттік марапаттармен наградталған. Мемориалдық тақта ардагердің өзі тұрған үйдің қабырғасына — Атырау қаласындағы Сатпаев даңғылына орнатылды.
Елге еңбегі сіңген батыр тұлғалардың есімі, олардың ерлігі мен өнегелі өмірі әрдайым ұлт жадында сақталып, жас ұрпаққа үлгі болмақ.
Бұған дейін «Қазақ солдатының» кейіпкері Қайырғали Смағұлов тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылғанын жазған болатынбыз.