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    Атырауда жыл соңына дейін 1100 итті аулау жоспарланып отыр

    АТЫРАУ.KAZINFORM — Атырау қаласында маусым айынан бері тоқтап тұрған бұралқы иттерді аулау жұмысы қайта жалғасады. 

    Атырауда жыл соңына дейін 1100 итті аулау жоспарланып отыр
    Фото: Kazinform

    Атырау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің мәліметінше, мердігермен келісімшарт жасалғаннан кейін жұмыс жыл соңына дейін жалғасады. Жаңа келісімшарт аясында 1100 бұралқы итті аулау жоспарланған.

    — Келісімшарт жасалғаннан кейін жұмыстар жыл соңына дейін жүргізіледі. Жаңа келісімде қолданыстағы заңнамаға сәйкес бұралқы жануарларды аулау, уақытша күтіп ұстау, стерилизациялау және қажет болған жағдайда жою шаралары қарастырылған, — деді бөлімнің сектор меңгерушісі Елтай Айбатов.

    Еске салайық, бұралқы иттерді аулау жұмыстары биылғы маусым айынан бері мердігер ұйыммен келісімшарттың болмауына байланысты тоқтап қалған еді.  Үш ай ішінде 3 мыңға жуық бұралқы ит ауланып, көзі жойылған.

    109 бірыңғай байланыс орталығының мәліметіне сәйкес, өткен жылдың алғашқы алты айында Атырау қаласы бойынша бұралқы иттерге қатысты 4099 шағым тіркелген. Биыл бұл көрсеткіш 3 мыңнан асқан. Әкімдік өкілдерінің айтуынша, келісімшарт рәсімделгеннен кейін бұралқы иттерді аулау жұмысы қайта басталады.

    Ит Ветеринария Атырау облысы
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
    Авторлар