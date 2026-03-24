    13:15, 24 Наурыз 2026 | GMT +5

    Атыраудағы ерлер түрмесінде төбелес болып, сотталушы көз жұмды

    АТЫРАУ. KAZINFORM – Атырау қаласындағы түзеу мекемесінде сотталғандар арасында болған жанжал адам өлімімен аяқталды.

    а
    Фото: ҚР ІІМ

    Оқиға 22 наурыз күні болған.

    Алдын ала мәліметке сәйкес, түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан азаматтар арасында келіспеушілік туындаған. Салдарынан олардың бірі ауыр дене жарақатын алып, көз жұмған.

    - Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта тиісті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Басқа ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жария етілмейді,-деп мәлімдеді ПД баспасөз қызметі.

    Бұған дейін Жетісу облысында 13 пәтерді ұрлаған екі ер адам ұсталғанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Түрме Оқиға Қылмыс Заң және құқық Атырау облысы
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
    Автор
