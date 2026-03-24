13:15, 24 Наурыз 2026 | GMT +5
Атыраудағы ерлер түрмесінде төбелес болып, сотталушы көз жұмды
АТЫРАУ. KAZINFORM – Атырау қаласындағы түзеу мекемесінде сотталғандар арасында болған жанжал адам өлімімен аяқталды.
Оқиға 22 наурыз күні болған.
Алдын ала мәліметке сәйкес, түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан азаматтар арасында келіспеушілік туындаған. Салдарынан олардың бірі ауыр дене жарақатын алып, көз жұмған.
- Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта тиісті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Басқа ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жария етілмейді,-деп мәлімдеді ПД баспасөз қызметі.
