KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:37, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Атыраудағы қоймаларда 11 мың тонна көкөніс сақтаулы

    АТЫРАУ. KAZINFORM – Атырау облысында маусымаралық кезеңге арналған азық-түлік тұрақтандыру қоры толық көлемде жасақталып, әлеуметтік маңызы бар өнімдер халыққа қолжетімді бағамен сатылуда. Бұл туралы Атырау облысы әкімдігі хабарлады.

    Атыраудағы қоймаларда 11 мың тонна көкөніс сақтаулы
    Фото: Атырау облысының өңірлік коммуникациялар қызметі

    Облыстық әкімдіктің мәліметінше, осы мақсатта жергілікті төрт шаруа қожалығымен көкөніс өнімдерін белгіленген төмендетілген бағамен жеткізу жөнінде келісімшарттар жасалған. Қазіргі таңда қоймаларда 4 900 тонна картоп, 1 600 тонна сәбіз, 2 700 тонна пияз және 1 800 тонна қырыққабат сақтауға қойылған.

    азық-түлік
    Фото: Атырау облысының өңірлік коммуникациялар қызметі

    Бүгінде Атырау қаласында тұрақтандыру қоры аясында 11 арнайы сауда павильоны жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар облыс пен қала аумағында апта сайын ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. 2025 жылдың басынан бері өңірде барлығы 174 жәрмеңке ұйымдастырылғар.

    картошка, пияз
    Фото: Атырау облысының өңірлік коммуникациялар қызметі

    Жергілікті атқарушы орган таратқан ақпаратқа сүйенсек, 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қосылған құн салығы мөлшерлемесінің өзгеруіне қарамастан, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының қымбаттауына негіз жоқ. Бұған қоса, сауда саласындағы кәсіпкерлерді қолдау мақсатында арнайы салық мөлшерлемесі 4 пайыздан 2 пайызға дейін төмендетілген.

    undefined
    undefined

     

    Жалпы облыс бойынша азық-түлік нарығындағы жағдай тұрақты. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бойынша тапшылық тіркелмеген.

    Айта кетейік, осыған дейін Қазақстанда азық-түлік саласын қолдау бойынша жұмыс тобы құрылғаны жөнінде жазған едік.

     

    Тегтер:
    Азық-түлік Атырау облысы
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар