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    Атыраудағы облыстық перзентханада 100-ге жуық ана дауыс берді

    АТЫРАУ. KAZINFORM – Атырау облыстық перинаталдық орталығында әйелдер де бүгінгі сайлауға қатысып, өз таңдауын жасады. Медициналық мекеме аумағында орналасқан №22 жабық сайлау учаскесінде шамамен 100 –ге жуық әйел дауыс берді.

    Атыраудағы облыстық перзентханада 100-ге жуық ана дауыс берді
    Фото: видеодан алынған скрин

    Комиссия мүшелері жансақтау және босану залында жатқан әйелдерге арнайы жәшік апарып, олардың дауысын жинады. Учаскеге келіп, дауыс бергендер аналар да бар. Олардың бірі - Исатай ауданының тұрғыны, көпбалалы ана Перизат Сапаева. Ол перинаталдық орталықта бесінші сәбиін дүниеге әкеліп, алты күннен бері ем алып жатыр.

    - Бүгін – еліміз үшін маңызды күн. Осы перинаталдық орталықта бірінші рет дауыс беріп жатырмын. Балаларымыздың болашағы үшін таңдау жасадым,-деп пікір білдірді көпбалалы ана Перизат Сапаева.

    Айта кетейік, қазір бұл орталықта 130-ға жуық әйел ем қабылдауда.

    Бұған дейін Ұлытау облысында Құрылтай сайлауына дауыс беруші ұлар құсының бейнесінде келгенін жазған едік.

    Сайлау Құрылтай Сайлау-2026 Атырау облысы
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
    Авторлар