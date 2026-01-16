01:01, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5
Атырауға қатынайтын бірқатар рейс 16 қаңтарға ауыстырылды
АСТАНА. KAZINFORM – Атырау әуежайындағы ұшу-қону жолағында ілінісу коэффициентінің төмендеуіне байланысты 15 қаңтарға жоспарланған Атыраудан және Атырауға қатынайтын кешкі рейстер 16 қаңтарға ауыстырылды. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады.
Ақпаратқа сәйкес, мына рейстердің уақыты өзгертілді:
КС 983/984 Астана – Атырау – Астана рейсі;
КС 885 Алматы – Атырау рейсі және КС 878 Атырау – Алматы рейсі;
сондай-ақ Ақтауға қайта бағытталған КС 904 Амстердам – Атырау рейсі.
Кешіктірілген рейстердің жолаушыларына тамақ пен сусындар ұсынылып жатыр.
Әуе компаниясы жолаушылардан рейстердің өзекті мәртебесін ресми сайттан немесе мобильдік қосымша арқылы тексеруді сұрайды.
Айта кетейік, Қазақстан аспанында шетелдік екі ұшақ соқтығыса жаздады.