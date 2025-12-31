Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің ғылыми-техникалық кеңесі жұмысын бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Атом энергиясы жөніндегі агенттігінде ғылыми-техникалық кеңестің (ҒТК) бірінші отырысы өтті, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.
Ол атом ғылымы мен технологияларын дамыту саласында тұрақты жұмыс істейтін сараптамалық орган ретінде жұмысын бастады. ҒТК бекітілген ережеге сәйкес құрылды және Агенттік қызметіне кәсіби сараптамалық қолдау көрсетуге арналған.
Кеңестің негізгі міндеттері — атом саласын ғылыми-техникалық дамытудың басым бағыттары бойынша ұсынымдар әзірлеу, ғылыми және технологиялық бағдарламаларды қарау, сондай-ақ ғылыми күн тәртібін қалыптастыруға қатысу.
— Бірінші отырыс барысында атом ғылымын дамытудың ұзақ мерзімді ғылыми-техникалық бағдарламасын қалыптастыру тәсілдері, ғылыми жобаларды сараптамалық сүйемелдеу мәселелері және жер қойнауын пайдаланушылардың қаражаты есебінен уран өндіруге жұмсалатын шығындардың бір пайызы мөлшерінде іске асырылатын жобаларды қоса алғанда, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру тетіктері қаралды. Қаражатты ұтымды пайдалану қажеттілігіне және олардың сала мен экономика үшін практикалық маңызы бар қолданбалы міндеттерге бағытталуына ерекше назар аударылды, — делінген хабарламада.
Ғылыми-техникалық кеңестің құрамына жетекші ғалымдар мен сарапшылар, мемлекеттік органдардың, ұлттық компаниялардың, даму институттары мен бейінді ұйымдар мен университеттердің өкілдері кірді.
Кеңес мүшелерінің жартысынан көбі ғылыми дәрежелерге ие, бұл атом саласын дамытудың негізгі мәселелерін қарау кезінде ғылыми негізділік пен кәсіби сараптаманың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.
Айта кетейік, ғылыми-техникалық кеңестің жұмысын ұйымдастыруды және үйлестіруді Қазақстан Республикасы Атом энергиясы Агенттігінің ғылым және инновациялар департаменті жүзеге асырады.
Бұдан бұрын Атом энергиясы жөніндегі агенттік пен «Росатом» АЭС салу жөніндегі жол картасын бекіткенін жазды.