«Ат үстіндегі жұбайлар» Президентке тұлпар сыйлағысы келеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдан Астанаға атпен жолға шыққан ерлі-зайыпты елордаға аман-есен жетті. Көрші елден келген бауырларымызды отандастарымыз думандатып күтіп алды.
8 тамыз күні Қытайдың Сауан ауданынан жолға шыққан Қуатбек пен Жайна 74 күнді жолда өткізген. Халық жұпты әлеуметтік желіде бақылап, асыға күткен еді. TikTok желісінде өздерін «Ат үстіндегі жұбайлар» деп атаған жұп осы сапар үшін 2500 шақырымды артта қалдырды.
— Бұл біздің тұңғыш сапарымыз емес. 2021 жылдан бері атқа мінуді қолға алғанбыз. Оған себеп болған — денсаулық. Ауылда жүрген кезде бел омыртқам зақымданып, дәрігерге көрінгенде «атқа мінсең, жазылады» деді. Алдымен ауыл, аудан арасында ат мініп жүрдік. Кейін 4300 шақырым жердегі Қытайдың астанасына барып қайттық. Ол кезде де тура осылай 74 күнде жеткенбіз. Бұл жолы да сол уақыт аралығында жеттік, — дейді Қуатбек Нүсіпханұлы «Бүгін LIVE» бағдарламасына берген сұхбатында.
Студия қонақтары сапардағы қызықтарын бөлісті.
— Жолда шаршағанымыз рас. Бірақ халықтың қолдауымен шаршауымыз басылып кетті. Жол бойы қызық болды. Көп адамдар Шашубайдан бастап «сендерді жақсы қолдады, Сарыарқадан бері қарай тіпті тамаша болды» деп айтып жатыр. Арғы жағында, Алматыдан өте сала ауылдардың арасы алыстау болды да, кейде келесі ауылға жете алмай, далаға қонған кездеріміз де болды. Халықтың бәрі жақсы қолдады. Соның ішінде Шашубай халқы Балқаштан ат дүбірімен шығып қарсы алғаннан кейін, қалған кісілер де солай жалғастырды, — дейді олар.
Қытайдан ат терлетіп келе жатқан қандастарды қазақстандықтар да үйлеріне құдайы қонақ етіп, ерекше сый-құрмет көрсетіпті.
— Біз бастапқыда «көбінде далада жатамыз ғой» деп шатырымыз бен қажетті заттарымызды алып алғанбыз. Десе де, ауылдарға жеткенде ондағы азаматтар құдайы қонақ қылып күтіп отырды. Күн суытып кеткен кездерде ағаларымыз отбасылық көлікке дейін орналастырып, жәрдем етті. Оны орыс ағаларымыз айдап, қиын тұстардан өткізіп жіберді. Бұл көлікті көбіне түнде демалуға пайдаландық. Өйткені шатырдың іші қатты суық болды. Оның ішінде тамақ істеп, жатуға да болады, — дейді жұбайлар.
Қуатбек пен Жайна Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен жүздесіп, Қытайдан мініп келген тұлпарларын сыйға тартқысы келетінін жеткізді.
— Бұл — жол болған соң, өзіміздің жоспарымыз болады. Біз Қытайдан мемлекет аттап келе жатырмыз. Есік ашып, арғы жақтан бері өткенде қалың халық қарсы алып алды. Екі елдің достығы жарасып, осындай берекелі заманда өмір сүріп жатырмыз. Өзіміз жолымыз ақ болсын деп, ақ жүрегімізбен, ақ ниетімізбен арнайы ақ тұлпарды таңдап алғанбыз. Екі жақтағы ағайын-туыстың емін-еркін араласуына есік ашып бергені үшін халық атынан, Қытайдағы қандастарымыздың атынан рақметімізді білдіріп, астымыздағы мініп келген ақ тұлпарымызды Президент атамызға сыйға тартқымыз келеді. Өзімен кезігіп, Қытай елінің ақ сәлемін жеткізсек дейміз. Әзірге өтінішімізді жазып, атамыздың хабарын тосып отырмыз. Ол кісіге де оңай емес. Өзімізге бір отбасыны басқарудың өзі қиын болып жатады. Бір мемлекетті осыншама дәрежеге жеткізіп, жүргізу деген — оңай шаруа емес. Сондықтан шамамыз келгенше жұмысымызды жасап жатырмыз. Солай халықтың және өзіміздің арманымызды орындап қайтсақ па дейміз, — дейді студия қонақтары.