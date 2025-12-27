KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:40, 27 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ауа райы болжамы: 28 желтоқсанда еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, көктайғақ болады

    АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» 28 желтоқсанға жасалған ел аумағындағы синоптикалық жағдайлар мен ауа райының қауіпті құбылыстарына қатысты болжамын жариялады. 

    Ауа райы болжамы: 28 желтоқсанда еліміздің басым тұман түсіп, көктайғақ болады
    Фото: Астана әкімдігі

    Қазақстанның басым бөлігі антициклонның ықпалында болады, негізінен жауын-шашынсыз және аязды ауа райы күтіледі. 

    Атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты республиканың батысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында ғана жауын-шашын (жаңбыр және қар) күтіледі, батыста қалың қар жауады. Республика бойынша тұман, көктайғақ, жел күшейеді. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін 27 желтоқсанда республика бойынша қай жолдарда қозғалыс шектелгенін жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Аймақ Қазгидромет Ауа райы
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар