KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:45, 01 Ақпан 2026 | GMT +5

    Батыс Қазақстан облысында жол жабылды

    АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    2026 жылғы 1 ақпан сағат 11:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Казталовка — Жәнібек — РФ шекарасы» 0-158 шақырым аралығы (Казталовка ауылы — Жәнібек ауылы) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі, - делінген хабарламада.

    Жолды 2026 жылғы 01 ақпан сағат 18:00-де ашу жоспарланған.

    Ал Маңғыстау облысында жол ашылады.

    Бүгін, 1 ақпан сағат 11:00-де республикалық маңызы бар «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 632-718 шақырым аралығындағы учаскесінде (Шетпе елді мекені – Жетібай елді мекені) көліктің барлық түрі үшін қозғалыс ашылады.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    1 ақпанда елдегі қай жолдар жабық екенін жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Батыс Қазақстан облысы Ауа райы Жол
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар