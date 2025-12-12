Ауа райы бұзылып, екі облыста жол жабылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
Абай облысы:
12 желтоқсан сағат 17:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады:
- «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 971-1013 шақырым аралығы (Қалбатау ауылы – ШҚО шекарасы) ;
- «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 1004-1087 шақырым аралығы (Көкпекті ауылынан Боғас ауылына дейін);
- «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Боғас» автожолының 900-941 шақырым аралығы (Сәтбаев ауылынан Боғас ауылына дейін)
Жолды 2025 жылғы 13 желтоқсан сағат 07:00-де ашу жоспарланған.
Шығыс Қазақстан облысы:
12 желтоқсан сағат 17:00-де Абай облысында ауа райының бұзылуына байланысты «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 1013-1062 шақырым аралығында (Абай облысы шекарасы - Рубеж бекеті) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады.
Жолды 2025 жылғы 13 желтоқсан сағат 07:00-де ашу жоспарланған.
Айта кетейік, Жамбыл облысында ауа райына байланысты 700-ге жуық автокөлік жиналып қалды.