KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:16, 10 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ауа райы бұзылып, екі облыста жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол еліміздің екі облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    2 облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    Фото: ҚазАвтоЖол

    Бүгін, 10 қаңтар сағат 21:45-де ауа райының нашарлауына байланысты келесі республикалық автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі:

    Ақтөбе облысы:

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 965-1240 шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылы – Қызылорда облысы шекарасы).

    Қызылорда облысы:

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1362 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе облысы шекарасы – Арал қаласы).

    Жолды 2026 жылғы 11 қаңтар сағат 07:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Айта кетейік, синоптиктер 11 қаңтар күні Қазақстанның 15 облысында және Астанада ауа райының қолайсыздығына байланысты ескерту жариялады.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар