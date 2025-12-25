KZ
    Ауа райына байланысты Абай және Шығыс Қазақстан облысында жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    полиция, закрыта дорога, көтайғақ, көлік қозғалысы
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    Бүгін, 25 желтоқсан сағат 22:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады:

    Абай облысы:

    - «Алматы - Талдықорған - Өскемен - Шемонаиха - РФ шекарасы» автомобиль жолының 971-1013 шақырым аралығындағы учаскесі Қалбатау ауылынан ШҚО шекарасы дейін);

    Шығыс Қазақстан облысы:

    - «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автомобиль жолының 1013-1062 шақырым аралығындағы учаскесі (Абай облысының шекарасынан Рубеж бекетіне дейін);

    Жолды 2025 жылғы 26 желтоқсан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін Жаңа жыл түні Қазақстан қалаларында ауа райы қандай болатынын жазған едік.

